Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW hat erste Teile von Deutschlands größtem Solarpark ans Netz genommen. Im brandenburgischen Werneuchen nahe Berlin sei die erste Kilowattstunde Sonnenenergie eingespeist worden, so das Karlsruher Unternehmen. Allerdings werde am anderen Ende des Parks mit insgesamt 187 Megawatt noch gebaut. 70 Prozent geplanten 465.000 Solarmodule seien montiert.

Umsatz von Ikea geht in der Corona-Krise um fünf Prozent zurück

Der schwedische Möbelkonzern Ikea hat die Corona-Krise bisher vergleichsweise gut überstanden. Der Umsatz der Holding Ingka - zuständig für die meisten Ikea-Geschäfte weltweit - sank im Geschäftsjahr bis Ende September nur um fünf Prozent auf umgerechnet 37,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gewinn allerdings brach im Vorjahresvergleich um ein Drittel ein, er betrug 1,2 Milliarden Euro.

GE plant weiteren Stellenabbau in Aviation-Sparte

Der Mischkonzern General Electric hat seine Mitarbeiter auf einen weiteren Stellenabbau im Triebwerksgeschäft vorbereitet. Grund dafür seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den kommerziellen Flugreiseverkehr, trotz der Aussicht auf die Zulassung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Laut informierten Personen sagte der neue Chef von GE Aviation, John Slattery, in einer internen Videobotschaft eine Woche vor dem Thanksgiving-Feiertag, die Geschäftsbedingungen seien schwierig und die Sparte müsse in den nächsten 18 Monaten schrumpfen.

EU sichert sich bis zu 160 Mio Covid-19-Impfstoffdosen von Moderna

Der Vertrag der EU-Kommission mit dem US-Biotechnologie-Unternehmen Moderna über die Lieferung eines Covid-19-Impfstoffes ist in trockenen Tüchern. Die EU habe sich die Lieferung von bis zu 160 Millionen Dosen eines von Moderna produzierten Impfstoffes gesichert, teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Nach den Ergebnissen klinischer Studien könne dieser Impfstoff hochwirksam gegen Covid-19 sein.

China reduziert Anteil an Norwegian Air auf 4,92%

China hat den Anteilsbesitz an der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle weiter reduziert. Wie Norwegian Air mitteilte, hat die BOC Aviation Ltd., ein Unternehmen, das vom chinesischen Staat kontrolliert wird, ein Aktienpaket im Umfang von 38,9 Millionen Aktien verkauft. Damit hält BOC Aviation 182,1 Millionen Aktien an Norwegian Air, was einem Anteilsbesitz von 4,92 Prozent entspricht.

JPMorgan legt Streit gegen Zahlung von 250 Mio USD bei

Eine Tochter der JPMorgan Chase & Co hat einen Streit mit der Währungsaufsicht OCC um mangelhafte interne Kontrollen beigelegt. Die US-Bank muss im Gegenzug eine Zivilstrafe von 250 Millionen US-Dollar zahlen, wie das Geldhaus mitteilte. Laut der OCC waren das Risikomanagement bei JPMorgan und die Regeln zur Vermeidung von Interessenskonflikten nicht ausreichend. Das Institut will die Mängel inzwischen beseitigt haben.

