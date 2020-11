Die Aktionäre des Metallrecyclingunternehmens Befesa sollen bei der Dividende noch einen Nachschlag bekommen. Nach 0,44 Euro je Aktie im Juli bekommen sie nun weitere 0,29 Euro, wie der Vorstand laut Unternehmensmitteilung jetzt beschloss. Damit bekommen die Aktionäre 25 Millionen Euro oder 30 Prozent des Jahresgewinns von 2019 ausbezahlt. Der Schritt kommt nicht überraschend. Befesa hatte im April bei Ankündigung der vorläufigen Dividende erklärt, auf Basis der Neunmonatszahlen noch über eine weitere Zahlung zu entscheiden.

Biontech und Instadeep kooperieren bei Immuntherapien

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech SE und die britische Instadeep Ltd kooperieren bei der Entwicklung von Immuntherapien für verschiedene Krebsarten und Infektionskrankheiten. Die beiden Unternehmen haben eine langfristige strategische Partnerschaft geschlossen, die die neuesten Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence - AI) und maschinellem Lernen bei der Entwicklung von Immuntherapien anwenden werde, wie die Unternehmen mitteilten.

Jungheinrich will mittelfristig deutlich profitabel wachsen

Jungheinrich will in den nächsten fünf Jahren aus eigener Kraft jeweils um mindestens 5 Prozent wachsen. Für das Jahr 2025 strebt der Flurförderzeughersteller aus Hamburg einen Jahresumsatz in der Größenordnung von mehr als 5 Milliarden Euro an, wie er bei Vorstellung seiner Mittelfristplanung mitteilte. Das sind gut 900 Millionen Euro mehr als 2019 und mindestens 1,3 Milliarden Euro mehr als für dieses Jahr angestrebt.

Siemens Gamesa soll 130-Megawatt-Windpark in Kanada bestücken

Siemens Gamesa liefert 26 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 130 Megawatt für einen Windpark in der kanadischen Provinz Alberta. Auftraggeber für das komplett ohne staatliche Unterstützung geplante Vorhaben ist Berkshire Hathaway Energy Canada, heißt es in einer Mitteilung des spanischen Windanlagenherstellers. Anfang 2022 soll das Projekt Rattlesnake Ridge mehr als 79.000 kanadische Haushalte mit Strom versorgen.

Sixt will für 3,3 Millionen Euro eigene Vorzugsaktien aufkaufen

Zur Erfüllung von Managerboni und Mitarbeiterprogrammen wird der Autovermieter Sixt für bis zu 3,3 Millionen Euro maximal 80.000 Vorzugsaktien des Unternehmens über Xetra erwerben. Der Vorstand beschloss jetzt ein entsprechendes Rückkaufprogramm, das zwischen dem 2. Dezember und dem 29. Januar 2021 umgesetzt werden soll, wie die Firma aus Pullach bei München mitteilte. Das angepeilte Volumen entspreche rund 0,17 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

Aida Cruises nimmt nur Kanaren-Kreuzfahrten wieder auf

Die Rostocker Reederei Aida Cruises wird einige der für Dezember und Januar geplanten Kreuzfahrten angesichts der Covid-19-Entwicklungen absagen. Die Fahrten in Richtung der Kanarischen Inseln sollen jedoch am 5. Dezember wieder aufgenommen werden, wie das Tochterunternehmen des US-Kreuzfahrtriesen Carnival Corp. mitteilte.

Exxon pessimistischer für Ölpreisentwicklung - Dokument

Exxon Mobil wird pessimistischer für die Ölpreisentwicklung. Der Konzern hat seinen Ausblick für die Ölpreise in den nächsten Jahren gesenkt, wie aus internen Unternehmensdokumenten hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Als Teil des internen Finanzplanungsprozesses, der im Herbst vorgenommen wurde, senkte Exxon seine Erwartungen an die Ölpreise für jedes der nächsten sieben Jahre um 11 bis 17 Prozent. Das signalisiert, dass der Konzern davon ausgeht, dass die pandemiebedingten Preisrückgänge sich nicht so schnell wieder aufholen lassen.

EU-Kommission billigt Vertrag mit Moderna über Corona-Impfstoff

Die EU-Kommission hat einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Moderna über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs fertiggestellt. Die Brüsseler Behörde billigte die bereits angekündigte Vereinbarung am Mittwoch endgültig, wie ein Sprecher bestätigte. Demnach hat Moderna zugesagt, zunächst 80 Millionen Impfstoffdosen zu liefern und weitere 80 Millionen, "wenn die Notwendigkeit besteht".

Salesforce verhandelte kürzlich über Kauf von Slack - Kreise

Salesforce.com hat nach Angaben informierter Kreise kürzlich über den Kauf von Slack Technologies verhandelt, dem Betreiber des gleichnamigen Messengerdienstes. Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen würde bei Zustandekommen einer Übernahmevereinbarung einen großen Schritt in Richtung Bürokommunikation unternehmen. Slack kommt gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar.

Tesla ruft mehr als 9.000 Fahrzeuge wegen Problemen zurück

Tesla ruft mehr als 9.000 Fahrzeuge der Baureihen Model Y und X wegen Problemen mit Schrauben und, im Falle des sportlichen Geländewagens Model X, bei der Dachverkleidung zurück. Diese könnte sich irgendwann lösen und dadurch Unfälle verursachen. Die betroffenen 9.136 Model X wurden laut einer Information der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zwischen September 2015 und Juli 2016 gebaut.

