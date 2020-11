Die Bundeswehr hat 31 Helikopter des Typs NH90 für 2,7 Milliarden Euro bestellt. Es handele sich um Hubschrauber für die Marine, teilte das Verteidigungsministerium mit. Geliefert werden die Maschinen von NHIndustries, einem Gemeinschaftsunternehmen von Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters und Fokker.

Alstom liefert Wasserstoff-Züge für rund 160 Millionen Euro an Italien

Der französische Bahntechnik-Konzern Alstom liefert mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Züge an Ferrovie Nord Milano, eine Transport- und Mobilitätsgruppe in der italienischen Region Lombardei. Die Alstom SA teilte mit, sie werde zunächst sechs Züge liefern, und der Auftrag im Volumen von rund 160 Millionen Euro beinhalte die Option für acht weitere Züge. Der erste Zug soll innerhalb von drei Jahren nach der Bestellung geliefert werden.

Amazon Web Services fällt teilweise aus

Der Cloud-Dienst des US-Konzerns Amazon hat für Stunden mit technischen Problemen und teilweisen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Die Störungen bei der Tochter Amazon Web Services hätten am Mittwoch begonnen und den ganzen Tag gedauert, teilte der Internetkonzern mit. Kunden wurden vor dem Ausfall von Diensten gewarnt. Am Donnerstag sollen alle Funktionen wieder verfügbar gewesen sein. Das Unternehmen habe den Fehler gefunden und werde dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. AWS ist mit der größte Gewinnbringer für den Handelskonzern.

Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen israelischen Pharmakonzern Teva

Die EU-Kommission hat wegen unlauterer Marktabsprachen eine Millionenstrafe gegen den israelischen Pharmakonzern Teva verhängt. Das Unternehmen habe den Vertrieb eines Generikums des Medikaments Modafinil wettbewerbswidrig verzögert und damit "Patienten und nationalen Gesundheitssystemen geschadet", sagte die für Wettbewerbsfragen zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Teva soll nun 60,5 Millionen Euro Strafe zahlen.

Gericht beschlagnahmt Dokumente von Veolia und Engie in Übernahmestreit

Gerichtsvollzieher in Frankreich haben Dokumente in den Büros des Entsorgungsunternehmens Veolia Environnement, des Energiekonzerns Engie und des Infrastrukturinvestors Meridiam beschlagnahmt. Grundlage für die Beschlagnahmung war ein von dem Entsorger Suez SA beantragter Gerichtsbeschluss, wie eine informierte Person sagte. Der französische Abwasser- und Abfallentsorger Suez hatte den Antrag gestellt, um Transparenz über Veolias Kauf einer 29,9-prozentigen Suez-Beteiligung von Engie zu erhalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 12:40 ET (17:40 GMT)