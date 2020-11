Trotz Zweifeln an der Wirksamkeit des vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca und der Oxford-Universität entwickelten Corona-Impfstoffkandidaten setzt die britische Regierung weiter auf eine rasche Zulassung. Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte, die Regierung habe die Arzneimittelbehörde MHRA mit der Bewertung des Stoffs beauftragt. Die Behörde solle prüfen, ob er die "strengen Sicherheitsstandards" erfülle.

Sage Therapeutics bringt zwei Wirkstoffe mit Biogen auf den Markt

Sage Therapeutics will zwei seiner Wirkstoffkandidaten zusammen mit dem Wettbewerber Biogen bis zur Marktreife entwickeln und anschließend auch gemeinsam vermarkten. Dabei geht es um Zuranolone (SAGE-217) gegen schwere depressive Störungen, postpartale Depressionen und andere psychische Störungen sowie SAGE-324 für essentiellen Tremor und andere neurologische Störungen.

Tiffany-Aktionäre votieren am 30. Dezember Online zu LVMH-Deal

Tiffany wird am 30. Dezember online eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, damit die Aktionäre über eine modifizierte Fusionsvereinbarung mit dem französischen Unternehmen LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE abstimmen können. Abstimmen können diejenigen Aktionäre, die per Stichtag 30. November Anteilsscheine an Tiffany hielten, teilte der Luxus-Schmuckhersteller mit. Abhängig vom Ergebnis der Abstimmung dürfte die Transaktion Anfang 2021 abgeschlossen sein.

EU genehmigt Vestas Kauf von Mitsubishi-Heavy-Anteil an Offshore-JV

Der dänische Windenergiekonzern Vestas hat von der Europäischen Kommission grünes Licht für die Übernahme der vollen Kontrolle über sein bisher zusammen mit Mitsubishi Heavy Industries geführtes Offshore-Windgeschäft erhalten. Vestas hatte den Kauf des 50-prozentigen Anteils der Japaner im Wert von 709 Millionen Euro an dem Joint Venture am 29. Oktober bekannt gegeben. Mitsubishi Heavy bekommt dafür eine Beteiligung an der Vestas Wind Systems AS von 2,5 Prozent und einen Sitz im Verwaltungsrat.

