Der Online-Reifenhändler Delticom hat seinen Gewinnausblick für dieses Jahr wegen einer bisher guten Entwicklung im vierten Quartal angehoben. Das EBITDA soll zwischen 14 Millionen bis 17 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Bisher hatte Delticom ein operatives Ergebnis von 5 Millionen bis 8 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

ZF Friedrichshafen: Heinrich Hiesinger in Aufsichtsrat gewählt

Der frühere Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger sitzt künftig im Aufsichtsrat des Autozulieferers ZF Friedrichshafen. Wie der Stiftungskonzern mitteilte, wurde der Manager als Vertreter der Anteilseigner in das Kontrollgremium gewählt. Hiesinger folge im Januar 2021 auf Ernst Baumann, der das Gremium nach acht Jahren auf eigenen Wunsch verlasse.

Alstom: Haben alle Genehmigungen für Kauf von Bombardier-Zugsparte

Alstom muss kein Veto der Kartellwächter gegen den Kauf der Zugsparte von Bombardier mehr fürchten. Alle Wettbewerbsbehörden hätten dem Deal zum Verkauf der Sparte der Bombardier Transportation zugestimmt, teilte die Alstom SA mit. Die beiden Unternehmen gehen davon aus, die Transaktion am 29. Januar 2021 abzuschließen.

Banco de Sabadell baut bis zu 1.800 Stellen ab

Kurz nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit BBVA setzt die Banco de Sabadell ihren im Oktober angekündigten Stellenabbau um. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung getroffen über das freiwillige Ausscheiden von bis zu 1.800 Mitarbeitern.

Roche erhält FDA-Notfallzulassung für Sars-CoV-2-Antikörpertest

Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) hat Roche die Notfallzulassung für den Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S-Antikörpertest erteilt, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.

IPO/Airbnb peilt 2,3 Milliarden Dollar Nettoerlös an

Airbnb will bei seinem Börsengang 50 Millionen Aktien zwischen 44 und 50 US-Dollar pro Stück verkaufen. In der Mitte dieser Spanne - bei 47 Dollar - erwartet der Zimmervermittler aus San Francisco einen Nettoerlös von etwa 2,3 Milliarden Dollar, wie er am Dienstag mitteilte. Rund 2,5 Milliarden Dollar werden es sein, wenn die Emissionsbanken eine Option für den Kauf weiterer 3,5 Millionen Aktien ausüben.

Micron Technology optimistischer für 1. Quartal

Micron Technology blickt auf das quasi abgelaufene erste Geschäftsquartal optimistischer als bislang. So rechnet der US-Halbleiterkonzern in den drei Monaten, die am morgigen Mittwoch enden, laut Mitteilung mit einem bereinigten Gewinn von 69 bis 73 Cent je Aktie. Bisher hatte die Micron Technology Inc 40 bis 54 Cent je Anteil in Aussicht gestellt, Analysten haben 51 Cent je Aktie erwartet.

Nasdaq schlägt Regeln für mehr Diversität in Boards vor

Der US-Börsenbetreiber Nasdaq will erreichen, dass die meisten börsennotierten Unternehmen Frauen und Menschen verschiedener Ethnien oder verschiedener sexueller Orientierung in ihre Vorstände aufnehmen. Dazu hat die Nasdaq Inc bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Vorschlag eingereicht, wonach gelistete Unternehmen in ihrem Board mindestens ein weibliches Mitglied haben müssen, sowie ein Mitglied, das einer unterrepräsentierten Minderheit angehört oder LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender - lesbisch, schwul, bisexuell, transgender) ist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2020 12:44 ET (17:44 GMT)