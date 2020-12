Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW will Deutschlands größten Solarpark östlich von Berlin ganz ohne Fördermittel zu einem Mega-Cluster für Sonnenstrom ausbauen. Zum Jahresbeginn 2021 soll der Bau der beiden Solarparks "Gottesgabe" und "Alttrebbin" im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland starten, teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit. Gemeinsam mit dem Großprojekt Weesow-Willmersdorf - das derzeit schrittweise in Betrieb genommen wird - kommen die drei Parks annähernd auf eine Gesamtleistung von rund 500 Megawatt.

Koenig & Bauer vereinfacht Konzernstruktur

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer will mit gesellschaftsrechtlichen Strukturveränderungen den Verwaltungsaufwand reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat dem Konzeptentwurf des Vorstands zur Umstrukturierung der Einheit Banknote Solutions in eine reine Kapitalgesellschaftsstruktur mit Ergebnisabführungsverträgen zugestimmt.

Ryanair bestellt 75 Boeing 737 Max-8200

Der Billigflieger Ryanair setzt weiterhin auf die 737 Max von Boeing. Wie der Konzern mitteilte, hat er 75 weitere Maschinen des Typs 737 Max-8200 bestellt. Damit steigen die gesamten Orders auf 210 von 135 Maschinen im Gesamtwert von über 22 Milliarden US-Dollar. Die Lieferungen sollen im Frühjahr 2021 beginnen und bis Dezember 2024 laufen.

Tele2 verkauft Deutschland-Geschäft an lokales Management

Der schwedische Telekomkonzern Tele2 AB verkauft sein Deutschland-Geschäft an das lokale Management. Der Unternehmenswert von Tele2 Germany liege bei bis zu 22,8 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Der abschließende Verkaufspreis sei letztlich von der finanziellen Entwicklung in Deutschland bis Ende 2024 abhängig. Die Transaktion sei gegenüber anderen Verkaufsoptionen die mit dem höchsten Wert, so Tele2. Die Veräußerung folge der Strategie, in weniger Ländern aktiv zu sein.

Chevron reagiert auf sinkende Ölnachfrage - Ausgaben gekürzt

Chevron reagiert mit deutlichen Ausgabenkürzungen auf die sinkende Ölnachfrage infolge der Corona-Pandemie. Im kommenden Jahr reduziert der Ölkonzern eigenen Angaben zufolge die Investitionen um 26 Prozent auf 14 Milliarden US-Dollar. In den Jahren danach bis 2025 will die Chevron Corp zwischen 14 Milliarden und 16 Milliarden pro Jahr ausgeben. Bisher hatte der US-Konzern die jährlichen Investitionen bis 2024 auf 19 Milliarden bis 22 Milliarden Dollar beziffert.

