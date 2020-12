Die Basler AG wird zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun nicht 165 Millionen Euro, sondern 169 bis 171 Millionen Euro erreichen, wie der Hersteller von Industriekameras mitteilte. Infolge des erhöhten Umsatzes erwartet Basler zudem eine erhöhte Vorsteuer-Rendite. Diese soll nun statt 10 Prozent 11 bis 12 Prozent erreichen.

Rechtsstreit über Stationsentgelte der Bahn geht in die nächste Runde

Die Deutsche Bahn (DB) als marktbeherrschendes Unternehmen muss die Entgelte für die Nutzung von Infrastruktur durch andere Eisenbahngesellschaften "nachvollziehbar und diskriminierungsfrei" regeln. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe gab laut einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung der Revision sowohl einer DB-Tochter als auch der klagenden Privatbahn statt und verwies die Sache zurück an das Berufungsgericht.

Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose erneut an

Die Reederei Hapag-Lloyd hat ihre Prognose für die operativen Gewinnziele 2020 erneut erhöht. Die Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal liege über den Erwartungen, teilte die Hapag-Lloyd AG mit. Für das Geschäftsjahr 2020 erwarte der Vorstand nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Spanne von 2,6 bis 2,7 Milliarden Euro, sowie vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro. Im Oktober hatte die Reederei die Prognose schon einmal angehoben und ein EBITDA von 2,4 bis 2,6 Milliarden sowie ein EBIT zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

KKR steigt bei Börsenkandidat Velero ein und kauft 7.500 Wohnungen

Die Beteiligungsgesellschaft KKR steigt mehrheitlich bei der Velero Immobilien AG ein, die ihren geplanten Börsengang Ende Oktober kurzfristig abgesagt hatte. Teil der Transaktion sei der Erwerb eines Portfolios von rund 7.500 Wohneinheiten, das Velero bereits als Asset Manager bewirtschafte, teilte KKR mit, machte aber keine Angaben zum Kaufpreis. Von den Velero-Gründern werden Unternehmensanteile übernommen, diese werden aber weiterhin als Co-Investoren beteiligt bleiben. Die Transaktion soll bis Ende 2020 abgeschlossen werden.

Astrazeneca sieht Wirksamkeit von Impfung durch neue Daten bestätigt

Eine klinische Studie zum Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford hat die Sicherheit des Vakzins bestätigt und neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit gebracht. Bei einer Halbierung der Dosis bei der ersten von zwei Impfungen ergebe sich eine höhere Wirksamkeit, teilte das britische Pharmaunternehmen mit. Die Daten gäben die Zuversicht, eine Notfall-Zulassung des Impfstoffs in Großbritannien und anderswo zu beantragen. Die Gesundheitsbehörden müssten dann entscheiden, welche Dosierung zugelassen werden soll.

Boeing erhält weitere Stornierungen für die 737 Max

Der Flugzeugbauer Boeing hat weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten, unter anderem von Virgin Australia, deren Auftrag bei dem Airbus-Konkurrenten sich damit halbiert habe. Boeing erhielt im November insgesamt 27 Flugzeugbestellungen, davon 25 Aufträge für die Max, die von Virgin Australia zunächst storniert und dann wieder erteilt wurden, und zwei Order von Tankflugzeugen für das japanische Militär.

General Electric finanziert Pensionspläne vor

General Electric Co. (GE) hat Mindestanforderungen für die Finanzierung von Pensionsplänen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar bis 2023 vorfinanziert. Der Mischkonzern hatte zuvor angekündigt, in diesem Jahr 4 bis 5 Milliarden Dollar vorfinanzieren zu wollen, um das Mindestmaß der Pensionsfinanzierung bis mindetsens 2022 zu erreichen, wie es im Gesetz über die Einkommenssicherung von Arbeitnehmern im Ruhestand vorgeschrieben ist.

FDA hält Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech für sicher

Die US-Arzneimittelbehörde FDA ist in einer detaillierten Analyse zu dem Schluss gekommen, dass Covid-19-Impfstoff von Pfizer und Biontech - der erste, der für die Verteilung in den USA in Betracht gezogen wurde - in einer klinischen Studie "die vorgeschriebenen Erfolgskriterien erfüllt" hat. Dieses Fazit der FDA legt nahe, dass sie nun bald grünes Licht für das historische Produkt geben dürfte. Die Aufsichtsbehörde veröffentlichte zwei separate Analysen, eine von ihren eigenen Wissenschaftlern und eine von den Impfstoff-Herstellern, dem US-Konzern Pfizer und seinem deutschen Partner Biontech.

