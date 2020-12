indizes in diesem Artikel SDAX 14.051,0

-0,4% Charts

News

Analysen

Die Optikerkette Fielmann hat Katja Groß mit Wirkung zum 1. März 2021 in den Vorstand berufen. Groß übernimmt das Personalressort, das seit 2018 übergangsweise vom Vorstandsvorsitzenden Marc Fielmann geführt wurde. Damit ende ein zweijähriger Nachfolgeprozess, teilte die im SDAX notierte Fielmann AG mit.

Hellofresh will Umsatz mittelfristig auf 10 Mrd EUR steigern

Der Kochboxen-Versender Hellofresh will mittelfristig den Umsatz auf 10 Milliarden Euro steigern und eine Marge von 10 bis 15 Prozent beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) erreichen.

Paragon findet Käufer für Voltabox - Ausstieg in mehreren Schritten

Paragon hat Käufer für seine im März zum Verkauf gestellte Mehrheit am Batteriehersteller Voltabox gefunden. Schweizer Investoren wollten ein erstes Paket Voltabox-Aktien aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs übernehmen, heißt es in einer Pflichtmitteilung von Paragon. Eine entsprechende Absichtserklärung sei jetzt unterzeichnet werden. Bis Januar solle ein Kaufvertrag für 18 Prozent des Voltabox-Kapitals unterzeichnet werden. Der Vertrag sieht zwei Call-Optionen vor, mit denen die Investoren ihre Voltabox-Beteiligung auf rund 50 Prozent ausbauen können.

Adobe verdient mehr und gibt positiven Ausblick

Adobe hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Der Software- und Cloudkonzern steigerte den Umsatz kräftig und konnte seinen Gewinn mehr als verdoppeln, wobei ihm ein milliardenschwerer Steuervorteil zugutekam. Auch der Ausblick sowohl für das erste Quartal als auch das gesamte neue Geschäftsjahr liegt über den Erwartungen.

Gilead kauft deutschen Hepatitis-Spezialisten für 1,15 Milliarden Euro

Das auf die Behandlung von Hepatitis spezialisierte Bad Homburger Pharmaunternehmen Myr GmbH wird für einen Milliardenbetrag verkauft. Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences übernimmt die 2011 gegründete Firma für 1,15 Milliarden US-Dollar in bar. Gilead weitet damit sein Angebot an Hepatitis-Behandlungen aus.

Moderna startet Studie zu Covid-19-Impfstoff bei Jugendlichen

Moderna testet seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten jetzt bei Jugendlichen. Im Rahmen einer klinischen Studie der Phasen 2 und 3 sei begonnen worden, den etwa 3.000 Teilnehmern aus den USA im Alter von 12 bis unter 18 Jahren ihre erste Dosis zu verabreichen, teilte das US-Biopharmaunternehmen mit.

Vorläufiger Rodungungsstopp für Tesla-Fabrik bei Berlin

Der US-Elektroautobauer Tesla kann die Rodungsarbeiten auf der Baustelle für seine Fabrik in Grünheide bei Berlin vorerst doch nicht fortsetzen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab am Donnerstag einer Beschwerde von zwei Umweltverbänden im Eilverfahren statt. Damit sind die Rodungsarbeiten auf einer Waldfläche von rund 83 Hektar vorläufig wieder gestoppt. "Diese Entscheidung soll lediglich verhindern, dass die Gewährung effektiven Rechtsschutzes durch die Schaffung vollendeter Tatsachen vereitelt wird", betonte das Gericht. Die Entscheidung erlaube keine Rückschlüsse auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens.

United will bis 2050 Treibhausgasemissionen komplett kompensieren

Die Fluggesellschaft United Airlines hat sich zum Ziel gesetzt, ihre gesamten Treibhausgas-Emissionen bis 2050 komplett einzusparen. Im Jahr 2018 hatte sich die United Airlines Holdings Inc. für eben dieses Jahr noch ein Einsparziel von 50 Prozent gesetzt. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, es plane, in eine Technologie zur Abscheidung von atmosphärischem Kohlenstoff zu investieren, die als Direct Air Capture bekannt ist, und nachhaltigen Treibstoff zu verwenden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 12:34 ET (17:34 GMT)