Der Bioethanolhersteller Cropenergies muss seine Jahresprognose wegen der Auswirkungen der zweiten Corona-Welle und der damit verbundenen Einschränkungen wieder senken. Die Südzucker-Tochter hatte ihren Ausblick am 15. September zunächst erhöht. Für das Geschäftsjahr 2020/21 bis Ende Februar rechnet Cropenergies nun mit einem Umsatz von 825 bis 855 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis von 95 bis 110 Millionen Euro bzw einem EBITDA von 135 bis 150 Millionen Euro.

Allgeier-Abspaltung Nagarro startet Handel am 16. Dezember

Die von der Allgeier SE ausgegliederte Nagarro SE wird ihren ersten Handelstag am 16. Dezember haben. Das auf IT-Beratung und Softwareentwicklung spezialisierte Unternehmen wird im Prime Standard geführt. Der Beschluss für die Abspaltung war auf der Hauptversammlung von Allgeier Ende September getroffen worden. Deren Aktionäre wird je gehaltener Aktie eine von Nagarro eingebucht.

OHB System erhält vom Bund Auftrag für weiteren Satelliten

OHB System hat von der Bundesrepublik Deutschland einen Auftrag für einen weiteren Aufklärungssatelliten bekommen. Wie der Mutterkonzern, die Bremer Raumfahrtkonzerns OHB SE, mitteilte, hat die Order einen Wert von mehr als 150 Millionen Euro.

Vossloh sichert sich mehrjährigen Service-Vertrag in Frankreich

Der Bahninfrastrukturanbieter Vossloh hat mehrjährige Verträge für die Instandhaltung von Straßenbahnnetzen mit den jeweiligen Betreibern der Städte Le Havre und Valenciennes geschlossen. Die Verträge hätten eine Laufzeit von zunächst drei Jahren, teilte Vossloh mit.

Enel baut fünf neue Ökonstrom-Anlagen in Brasilien

Der italienische Energieversorger Enel investiert in das Geschäft mit erneuerbaren Energien in Brasilien. Wie der Konzern mitteilte, wird die Tochter Enel Green Power Brasil Participacoes fünf neue Erzeugungsanlagen in dem Land mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt errichten. Das Investitionsvolumen für vier Windparks und ein Solarkraftwerk beträgt rund 5,6 Milliarden Real, umgerechnet rund 912 Millionen Euro.

Massive Störung legt Google-Dienste zeitweilig lahm

Eine massive Störung hat am Montag weltweit Dienste des US-Internetriesen Google vorübergehend in die Knie gezwungen. Betroffen waren unter anderem der E-Mail-Dienst Gmail und das Videoportal Youtube. Nach Unternehmensangaben war der Ausfall nach rund 45 Minuten wieder behoben.

3M erwartet leichtes Umsatzwachstum im vierten Quartal

Der Mischkonzern 3M erwartet im vierten Quartal einen leichten Umsatzanstieg. Das Industriekonglomerat profitiert unter anderem von einer hohen Nachfrage nach Gesichtsmasken. 3M rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz von 8,2 bis 8,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,1 bis 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspräche. Im Oktober und November hat 3M bereits einen Umsatz von 5,7 Milliarden Dollar erzielt.

