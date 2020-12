Der Aufsichtsrat der Brenntag AG hat Ewout van Jarwaarde als neues Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer (CTO) des Chemikalienhändlers berufen. Der 37-jährige Niederländer übernimmt die neu geschaffene Position des CTO zum 1. Januar 2021 und wird für die Umsetzung des globalen Transformationsprogramms "Project Brenntag" verantwortlich sein, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

Ceconomy geht "mit gestärkter Brust" in Lockdown

Ceconomy geht "mit gestärkter Brust" in den neuen Lockdown, sagte Ceconomy-CEO Bernhard Düttmann in der Online-Pressekonferenz. Der Konzern habe im ersten Geschäftsquartal in seinen Elektronikfachmärkten Media-Markt und Saturn "bis gestern" auch im Dezember beschleunigte Umsätze gesehen, der gute Trend von Oktober und November habe sich fortgesetzt.

Deutz einigt sich mit IG Metall und investiert in deutsche Standorte

Der Motorenbauer Deutz hat sich mit der IG Metall auf einen Ergänzungstarifvertrag geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, erklärt er sich in dem auf drei Jahre befristeten Vertrag zu Investitionen von 41 Millionen Euro in die deutschen Standorte bereit und gibt Beschäftigungs- und Standortsicherungen für die Betriebe Köln, Herschbach und Ulm. Im Gegenzug stimmen die Arbeitnehmervertreter Personalkosteneinsparungen durch eine unentgeltliche Arbeitszeiterhöhung und weiteren finanziellen Beiträgen aller Mitarbeiter während der Vertragslaufzeit zu.

Dürr-CEO wird ab Januar auch Chef der Tochter Homag

Dürr-Vorstandschef Ralf W. Dieter übernimmt zum 1. Januar in Personalunion auch die Unternehmensführung der Tochtergesellschaft Homag. Deren bisheriger Vorstandschef Pekka Paasivaara scheide wie angekündigt zum Jahresende aus, heißt es in einer Mitteilung des Anlagenbauers.

Klöckner & Co hebt Ausblick für operatives Ergebnis 2020 an

Eine stärker als erwartete Erholung der Nachfrage im vierten Quartal und ein verbessertes Preisniveau sorgen für Zuversicht beim Stahlhändler Klöckner & Co. Der SDAX-Konzern hob seinen Ausblick für das operative Ergebnis 2020 an und geht von einem guten Start ins neue Jahr aus.

Vossloh will weiter wachsen und operative Profitabilität steigern

Der Bahntechnikkonzern Vossloh sieht sich dank der Verlagerung von mehr Verkehr auf die Schiene gut für die Zukunft gerüstet. Für das kommende Geschäftsjahr plant die Vossloh AG derzeit mit einem Konzernumsatz in einer Spanne von 850 bis 925 Millionen Euro im Vergleich zu den für das laufende Jahr in Aussicht gestellten rund 870 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen auf seinem Capital Markets Day mitteilte.

Swiss Re: Katastrophenschäden 2020 auf 83 Mrd Dollar gestiegen

Das Jahr 2020 kommt die Versicherer weltweit teuer zu stehen - nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen zahlreicher schwerer Katastrophen. Nach einer Einschätzung des Rückversicherers Swiss Re war 2020 das Jahr mit dem bislang fünfthöchsten Aufkommen an versicherten Katastrophenschäden seit 1970. Hurrikane, Unwetter und Waldbrände trugen dazu bei, dass die Summe der versicherten Schäden 2020 um knapp ein Drittel zum Vorjahr auf 83 Milliarden US-Dollar zunahm.

FDA bezeichnet Modernas Covid-19-Impfstoff als hochwirksam

Der vom Biopharma-Unternehmen Moderna entwickelte Covid-19-Impfstoff ist nach Aussage der US-Gesundheitsbehörde FDA hochwirksam. Wie aus den jüngsten Daten hervorgeht, die die Moderna Inc bei der Food and Drug Administration (FDA) eingereicht hat, setzt die Wirkung des Impfstoffs bereits nach der ersten Dosis ein und verhindert asymptomatische Infektionen.

Eli Lilly hebt Ausblick 2020 an

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly & Co wird zuversichtlicher für 2020. Das Unternehmen hob den Ausblick für das laufende Jahr an und geht dank einer Erweiterung seines Arzneimittelportfolios und der Nachfrage nach Covid-19-Behandlungen optimistisch ins kommende Jahr.

Eli Lilly übernimmt Prevail Therapeutics für bis zu 1,04 Mrd USD

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme. Für bis zu 1,04 Milliarden US-Dollar kauft die Eli Lilly eigenen Angaben zufolge die Prevail Therapeutics Inc. Je Aktie liege der Preis bei 26,50 US-Dollar. Mit dem Kauf erhält das Unternehmen aus Indianapolis Zugriff auf diverse Gentherapien, unter anderem gegen Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2020 12:33 ET (17:33 GMT)