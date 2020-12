Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Donnerstag ein Gespräch mit führenden Vertretern des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech führen. Das kündigte Regierungssprecher Stefen Seibert in Berlin an. Zu der Videokonferenz am Nachmittag sollen nach seinen Angaben auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) zugeschaltet werden.

Centogene wächst dank Corona-Tests und erhöht Ausblick

Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach seinen Corona-Tests profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen, das auch einen Sitz in den USA hat und dort an der Nasdaq börsennotiert ist, seine Prognose an.

Douglas will kleinen Teil der Filialen im Lockdown geöffnet lassen

Die Parfümeriekette Douglas will im Corona-Lockdown einen kleinen Teil ihrer Filialen in mehreren Bundesländern geöffnet lassen. Die entsprechenden Filialen führten ein Angebot an Drogerieprodukten, seien aber zum Beispiel "nicht im Luxussegment einzuordnen", erklärte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch auf AFP-Anfrage.

Bund gibt 25,1-prozentige Beteiligung an Hensoldt bekannt

Der Bund steigt mit einer Sperrminorität von 25,1 Prozent beim Rüstungselektronikhersteller Hensoldt AG ein. "Das Kabinett hat heute... einer vorgeschlagenen geplanten Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an der Hensoldt AG zugestimmt", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin mit. Grundlage ist nach seinen Angaben ein entsprechender Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

IPO/Erfolgreiches Börsendebüt von Nagarro

Ein starkes Börsendebüt hat die von Allgeier SE ausgegliederte Nagarro SE zur Wochenmitte verzeichnet. Die Titel wurden den Allgeier-Aktionären zugewiesen, für jedes Allgeier-Papier gab es eines von Nagarro. Während die Aktie von Allgeier um 81,3 Prozent auf 16,30 Euro fiel, notierten Nagarro bei 82,80 Euro - der erste Kurs lag bei 69 Euro. Da Allgeier am Vortag bei 87,20 Euro aus dem Handel gegangen sind, liegt die Gesamtbewertung beider Teile mit 99,10 Euro 13,6 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages.

Siemens Gamesa bekommt 298-Megawatt-Großauftrag in Nebraska

Der dänische Energiekonzern Orsted hat Siemens Gamesa einen Großauftrag im US-Bundesstaat Nebraska erteilt. Der Windanlagenhersteller soll einen Windpark mit 298 Megawatt Gesamtleistung im nächsten Jahr mit Turbinen bestücken - darunter 51 Anlagen der 5-Megawatt-Klasse, wie er in einer Pressemitteilung erklärte.

Stemmer Imaging hebt Ausblick für 2020 wieder an

Stemmer Imaging hat seine Ergebnisprognose nach der Absenkung im November wieder etwas nach oben genommen. Das Unternehmen begründet den verbesserten Ausblick mit einem größeren höhermargigen Serviceanteil bei Projekten.

S&P prüft Astrazeneca-Rating dank Übernahme auf Hochstufung

Die Analysten von Standard & Poor's (S&P) sind zuversichtlich für die Bonitätseinstufung des Pharmakonzerns Astrazeneca. Nach der Ankündigung der Übernahme von Alexion für rund 40 Milliarden US-Dollar haben sie das Rating, das derzeit auf BBB+ lautet, auf "Creditwatch positive" gesetzt.

Tabakhersteller BAT startet Studie von Impfstoff auf der Basis von Tabakblättern

Das für seine Zigarettenmarken wie Lucky Strike und Dunhill bekannte britische Tabakunternehmen BAT steigt über seine US-Biotech-Tochter Kentucky BioProcessing (KBP) in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs auf der Basis von Tabakblättern ein. Nach dem grünen Licht der US-Arzneimittelbehörde werde KBP klinische Studien der Phase 1 starten, bei der die Verträglichkeit des Wirkstoffs getestet wird, teilte der Tabakkonzern am Mittwoch mit.

Ermittlungen gegen Kering in Frankreich - Medien

Die französische Justiz ermittelt gegen den Luxuskonzern Kering wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Das Unternehmen mit Marken wie Balenciaga und Yves Saint Laurent soll Aktivitäten in Italien und Frankreich in der Schweiz deklariert und so insgesamt 2,5 Milliarden Euro hinterzogen haben, wie das französische Enthüllungsportal "Mediapart" am Mittwoch berichtete.

