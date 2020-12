Auf der Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin sind die Bauarbeiten am Freitag erneut unterbrochen worden. "Die zuletzt zugelassenen Maßnahmen können fortgesetzt werden, wenn eine entsprechende Sicherheit hinterlegt ist", erklärte eine Sprecherin des Brandenburgischen Umweltministeriums am Freitag. Die Rodung von Waldgebieten und der Aufbau der Lackiererei waren zuvor nur unter der Auflage gebilligt worden, dass Tesla eine Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro für einen eventuellen Rückbau hinterlegt.

Fiat-Chrysler-CEO Manley wird nach Fusion mit PSA Amerika-Chef

Die Zukunft des Fiat-Chrysler-CEO Mike Manley für die Zeit nach der Fusion mit Peugeot Citroen (PSA) ist geklärt. Der Manager wird das Amerika-Geschäft des fusionierten Konzerns verantworten, wie Fiat-Chairman John Elkann in einem Brief an die Mitarbeiter schrieb. Er wird dann an PSA-Chef Carlos Tavares berichten, der das neue Unternehmen mit dem Namen "Stellantis" als CEO führen wird.

Ikea eröffnet zweites Möbelhaus in Indien - Riesenansturm

Der schwedische Möbelriese Ikea hat sein zweites Einrichtungshaus in Indien eröffnet - und hunderte Kunden stürmten trotz der Corona-Pandemie die riesige Halle am Rande der Millionenmetropole Mumbai. Der neue Ikea-Markt bietet ein Restaurant mit 1.000 Plätzen, in der Kinderbetreuung können sogar 10.000 Kleine abgegeben werden - es ist das größte Smaland weltweit. Wegen der Corona-Pandemie dürfen vorerst aber täglich nur 2.500 Kunden das Möbelhaus betreten.

Norwegen stützt SAS mit 140 Millionen Euro Kredit

Die skandinavische Airline SAS hat für drei Jahre eine vom norwegischen Staat garantierte Kreditlinie im Volumen von 1,5 Milliarden norwegischen Kronen (140 Millionen Euro) gezeichnet. Die Norwegian Export Credit Guarantee Agency sichert nach einem Parlamentsbeschluss die Kreditlinie ab, mit der die Airline in der Pandemie finanziell unterstützt wird.

GE will für 2,2 Mrd Dollar ausstehende Schuldtitel ablösen

General Electric will für rund 2,17 Milliarden Dollar ausstehende Schuldtitel von GE Capital im Rahmen einer Tenderofferte aufkaufen. Der US-Industriekonzern kündigte an, seine Verschuldung im laufenden Jahr einschließlich der bis zum Jahresende fälligen Schulden um 16,6 Milliarden Dollar zurückzuführen - davon entfallen 9,6 Milliarden Dollar auf GE Industrial und 7 Milliarden auf GE Capital.

December 18, 2020