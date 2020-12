Die Metro AG geht eine strategische Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Wipro Limited ein. Wipro übernehme als globaler Technologiepartner die IT-Verantwortung für die komplette Infrastruktur, den Betrieb und die Weiterentwicklung der Kernanwendungslandschaft, teilte der Großhandelskonzern mit. Als multinationales Unternehmen biete Wipro Vorteile hinsichtlich Skalierbarkeit, schneller Prozesse und Erfahrung mit internationalen Handelskunden.

EPGC: Bedingungen für Metro-Übernahmeangebot erfüllt - Halten 40,6%

Beim Metro-Übernahmeangebot des tschechischen Investors EPGC sind alle Angebotsbedingungen erfüllt, und EPGC wird die Aktionäre, die ihre Aktien angedient haben, spätestens am 7. Januar auszahlen, wie EPGC mitteilte. EP Global Commerce hält nach Vollzug des Angebots rund 40,6 Prozent der Stammaktien.

Funke-Mediengruppe Opfer eines Hackerangriffs

Die Funke-Mediengruppe ist am Dienstag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Es seien zahlreiche Systeme davon betroffen, das Unternehmen arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, teilte Funke über seine verschiedenen Medienaktivitäten mit. Für die Leser seien die Paywalls deaktiviert und die E-Paper der Zeitungen bis auf Weiteres freigeschaltet worden. Funke schaltete wegen des Cyberangriffs auch die Polizei ein.

Kuka rutscht tief in die Verlustzone

Der Roboterhersteller Kuka rutscht wegen der Pandemie in diesem Jahr deutlich in die Verlustzone. Der Umsatz werde 2020 nur 2,6 Milliarden Euro erreichen, nachdem Kuka im Vorjahreszeitraum noch 3,2 Milliarden Euro umgesetzt hatte, teilte das Unternehmen mit. Die Prognose stellt eine Konkretisierung des bisherigen Ausblicks dar, Kuka hatte hier von einem deutlichen Umsatzrückgang gesprochen.

Kartellamt genehmigt mit Auflagen Real-Verkauf an Kaufland, Globus

Die Aufspaltung von Real geht weiter. Das Bundeskartellamt hat den Kaufinteressenten Kaufland und Globus den Zuschlag für insgesamt 116 Standorte der ehemals zu Metro gehörenden Hypermarket-Kette Real erteilt, die die SCP Group weiterverkaufen will. Allerdings darf die zur Schwarz-Gruppe gehörende Kaufland aus wettbewerblichen Gründen nicht soviele Real-Standorte erwerben wie gewünscht - die Kartellbehörde erlaubt nur bis zu 92 Real-Märkte anstatt der angepeilten bis zu 101. Globus hat ohne Einschränkungen den Zuschlag für bis zu 24 Standorte bekommen. Die Prüffrist für den Erwerb von bis zu 72 Real-Standorten durch Edeka hat sich bis Ende Februar verlängert.

Siltronic-Vorstand und -Aufsichtsrat empfehlen Annahme Globalwafers-Angebot

Vorstand und Aufsichtsrat der Siltronic AG empfehlen in ihrer ausführlichen Stellungnahme den Aktionären, das Übernahmeangebot von Globalwafers anzunehmen. "Aus finanzieller Sicht halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der Bieterin angebotene Gegenleistung je Siltronic Aktie unter Berücksichtigung der Fairness Opinion, der oben aufgezeigten Aspekte, des Entwicklungspotentials von Siltronic sowie der Gesamtumstände des Angebots für angemessen", so Vorstand und Aufsichtsrat des Münchener Herstellers von Wafers auf Reinstsilizium in ihrer Stellungnahme.

Alaska Air erhöht Auftrag für Boeing 737 MAX auf 120 Maschinen

Alaska Airlines hat ihre Bestellung von 737-Max-Maschinen bei Boeing erhöht, etwa einen Monat nachdem die US-Aufsichtsbehörden ein fast zweijähriges Flugverbot für das Modell aufgehoben haben. Die Fluggesellschaft kündigte den Kauf von 23 weiteren 737-9-Flugzeugen an und fügte Optionen für 15 Maschinen hin, womit sich die Gesamtbestellung von Alaska Air auf 68 Maschinen und die Zahl der Optionen auf 52 erhöht.

Honeywell kauft Softwarefirma Sparta Systems für 1,3 Mrd Dollar

Der US-Konzern Honeywell International verstärkt sich mit der milliardenschweren Übernahme eines Softwareherstellers. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es Sparta Systems, einen Anbieter von Managementsystemen, für 1,3 Milliarden US-Dollar in bar. Verkäufer ist New Mountain Capital. Der Mischkonzern will mit dem Zukauf sein Softwareangebot Honeywell Forge ergänzen. Sparta hat mehr als 400 Klienten, darunter Pharma- und Medizingerätehersteller.

Royal Mail einigt sich im Tarifstreit

Die britische Post Royal Mail hat mit der Gewerkschaft einen Tarifabschluss erzielt. Die Löhne sollen ab April 2020 rückwirkend um 2,7 Prozent steigen und nochmals um 1 Prozent ab April kommenden Jahres, wie das Unternehmen mitteilte. Die Gewerkschaftsmitglieder müssen das in einer Urabstimmung noch absegnen.

