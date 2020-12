Die Konzernführung von Easyjet bleibt im Amt. Auf der Hauptversammlung der Fluggesellschaft erhielten die vorgeschlagenen Beschlüsse zur Wiederwahl der Direktoren zwar nur eine relativ geringe Anzahl von Stimmen, wurden aber dennoch angenommen. Die Beschlüsse zur Wiederbestellung unter anderem von Chairman John Barton, CEO Johan Lundgren und CFO Andrew Findlay erhielten weniger als 58 Prozent Unterstützung, wie Easyjet mitteilte.

Merck & Co versorgt USA mit Covid-19-Medikament

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Großauftrag für sein Covid-19-Mittel "MK-7110" an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, wird er an die USA 60.000 bis 100.000 Dosen des Medikaments liefern. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 356 Millionen US-Dollar. Merck hat "M-7110" mit der Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens Oncoimmune erhalten.

Pfizer und Biontech liefern weitere 100 Mio Impfstoffdosen an USA

Die US-Regierung hat bei dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer nochmals 100 Millionen Dosen ihres Impfstoffes gegen Covid-19 geordert. Damit erhalten die USA nun insgesamt 200 Millionen Impfstoffdosen. Diese werden in Produktionsanlagen in den USA gefertigt und sollen bis zum 31. Juli 2021 ausgeliefert werden, wie die beiden Pharmakonzerne mitteilten. Biontech und Pfizer erhalten für die zusätzlichen 100 Millionen Dosen 1,95 Milliarden US-Dollar.

Kanada lässt Covid-19-Impfstoff von Moderna zu

Kanada hat den Covid-19-Impfstoff des US-Konzerns Moderna Inc. zugelassen. Damit ist Kanada das zweite große Land nach den USA, das die Verwendung der beiden führenden Impfstoffe zur Bekämpfung des Coronavirus erlaubt. Die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada, die für die Regulierung von Arzneimitteln zuständig ist, hat die Zulassung auf ihrer Website bekannt gegeben.

Wolford-Aktie haussiert - Verlust verringert dank Onlinegeschäft

Aktie der österreichischen Wolford zündet am Mittwoch ein Kursfeuerwerk. In der Spitze schoss das Papier 24 Prozent in die Höhe. Der österreichische Hersteller und Händler von Strümpfen und Unterwäsche hat im ersten Geschäftshalbjahr dank starken Online-Wachstums den Verlust reduziert - trotz coronabedingter Geschäftsschließungen und rückläufiger Umsätze.

US-5G-Auktion mit Geboten oberhalb 66 Mrd USD - Rekord erwartet

In den USA hat die derzeit laufende Versteigerung von 5G-Mobilfunklizenzen durch die Federal Communications Commission nach drei Wochen mehr als 66,4 Milliarden Dollar an Geboten eingebracht - eine Rekordsumme, die die Geschäftsentwicklung der Mobilfunkanbieter für das nächste Jahrzehnt verändern könnte. Die Summe ist bereits höher als die 44,9 Milliarden Dollar, die 2015 die Auktion von Midrange-Mobilfunklizenzen generierte, die die US-Mobilfunkanbieter damals zur Verbesserung ihrer 4G-Dienste nutzten. Dieselben Unternehmen investieren nun Milliarden von Dollar in die fünfte Mobilfunk-Generation.

