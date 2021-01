Die Autobauer Peugeot (PSA) und Fiat Chrysler haben bei ihrem Fusionsvorhaben eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre segneten den Zusammenschluss beider Konzerne auf den jeweiligen Hauptversammlungen am Montag ab. Jetzt dürften nur noch wenige Monate vergehen, bis die Fusion tatsächlich vollzogen wird. Die Aktionäre des französischen Autobauers haben mit mehr als 99,8 Prozent für die geplante Fusion votiert. Auch bei Fiat Chrysler stimmten mehr als 99 Prozent für den Zusammenschluss.

EMA: Entscheidung über Moderna-Impfstoff noch Montag möglich

Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA könnte noch am Montag und damit zwei Tage früher als erwartet grünes Licht für eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Konzerns Moderna geben. Wie die in Amsterdam ansässige Behörde mitteilte, war noch für denselben Tag eine Sitzung des Ausschusses für Humanarzneimittel zum Moderna-Impfstoff angesetzt, bei der schon eine Entscheidung fallen könnte. Andernfalls würde sich der Ausschuss am Mittwoch erneut treffen.

Moderna erhöht Produktionsschätzung für Covid-19-Impfstoff

Der US-Pharmakonzern Moderna hat seine Schätzung für die weltweite Produktion seines Covid-19-Impfstoffs angehoben. Das Unternehmen geht nun davon aus, 600 Millionen Dosen 2021 produzieren zu können. Zuvor war das Unternehmen von 500 Millionen Dosen ausgegangen. Moderna teilte zudem mit, weiterhin zu investieren und mehr Personal einzustellen, um für 2021 die Produktion potenziell auf bis zu 1 Milliarde Dosen ausbauen zu können. Die Aktie von Moderna legt an der Wall Street daraufhin 5,9 Prozent zu.

January 04, 2021 12:44 ET (17:44 GMT)