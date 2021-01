Im Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG ist ein Sitz frei geworden: Die Aufsichtsrätin Natalie Hayday, hat ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 6. Januar 2021 vorzeitigt niedergelegt und wird ihr Aufsichtsratsmandat bei der künftigen LEG Immobilien SE nicht antreten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Niederlegung erfolgte im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor dem Hintergrund anderweitiger beruflicher Tätigkeit. Hayday war eigentlich bis 2023 bestellt.

BP und Tencent investieren in Startup-Firma für autonomes Fahren

BP und Tencent beteiligen sich an der weiteren Finanzierung von Oxbotica, einem in Großbritannien ansässigen Startup, das Software für autonomes Fahren entwickelt. Laut Oxbotica wurden in einer Finanzierungsrunde, die von der BP-Wagniskapitalsparte angeführt wurde, 47 Millionen US-Dollar eingesammelt. Auch das chinesische Online-Unternehmen Tencent gehört zu den Kapitalgebern.

EU lässt Corona-Impfstoff von Moderna zu

Die EU-Kommission hat dem Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna eine Zulassung erteilt. "Wir haben den Impfstoff von Moderna zugelassen, der zweite in der EU", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Kurzbotschaftendienst Twitter. Wenige Stunden zuvor hatte ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für eine bedingte Marktzulassung des Mittels in der EU gegeben.

Nyse setzt Listing von drei chinesischen Telekom-Werten doch aus

Die New Yorker Börse macht eine erneute Kehrtwende und wird die Notierung der Aktien dreier chinesischer Telekomunternehmen nun doch beenden, die von einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump betroffen sind. Diese zielt darauf ab, den Handel mit Wertpapieren von Unternehmen mit Verbindung zum chinesischen Militär zu verbieten.

Walgreens Boots verkauft Pharmahandel an AmerisourceBergen

Um das Apothekengeschäft und andere Gesundheitsdienste zu stärken, verkauft Walgreens Boots Alliance sein Pharmagroßhandelsgeschäft an AmerisourceBergen. Der Arzneimittelgroßhändler wird rund 6,5 Milliarden Dollar für Alliance Healthcare zahlen, davon 6,3 Milliarden in bar und den Rest in eigenen Aktien, wie Walgreens mitteilte. In der Konsequenz wird sich die fast 30-prozentige Beteiligung, die Walgreens an AmerisourceBergen bereits hält, weiter vergrößern. Walgreens wird nach Angaben beider Seiten größter Einzelaktionär.

