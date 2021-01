Der im November von den Osram-Aktionären vereinbarte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Sensor-Spezialisten AMS wird von mehreren Aktionären vor Gericht angefochten. Das teilte der Münchner Lichttechnik-Konzern am Donnerstag im Bundesanzeiger mit. Der Vertrag kann deshalb zunächst nicht in das Handelsregister eingetragen werden.

Shop Apotheke kauft Gesundheits-App-Anbieter Smartpatient

Shop Apotheke Europe erwirbt mit der Smartpatient GmbH einen Spezialisten für digitales Medikationsmanagement. Die Online-Apothekengruppe mit Hauptsitz im niederländischen Venlo sprach in einer Mitteilung von einem strategischen Zukauf, der zum Wachstum beitragen soll. Ein genauer Kaufpreis wurde nicht genannt, gezahlt würden aber nach einer Vorab-Barkomponente drei weitere Tranchen zum Teil in Form von Shop-Apotheke-Aktien, hieß es. Der Gesamtkaufpreis liege im oberen zweistelligen Millionenbereich.

Atos bestätigt Übernahmevorschlag für DXC Technology

Der französische IT-Konzern Atos hat dem an der New Yorker Börse gelisteten Wettbewerber DXC Technology kontaktiert und eine Übernahme vorgeschlagen. Atos bestätigte entsprechende Presseberichte, schränkte jedoch ein, es sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher, dass daraus eine Vereinbarung oder eine Transaktion erwachse.

Enel und QIA entwickeln Erneuerbare Energien im Süden Afrikas

Der italienische Energiekonzern Enel SpA entwickelt gemeinsam mit dem Staatsfonds von Katar Erneuerbare-Energie-Projekte im südlichen Afrika. Die Konzerntochter Enel Green Power und die Qatar Investment Authority (QIA) unterzeichneten eine entsprechende Joint-Venture-Partnerschaft, wie die in Rom ansässige Enel mitteilte.

Starbucks bekommt mit Rachel Ruggeri neuen CFO

Starbucks steht vor personellen Veränderungen in der Geschäftsführung. Wie der Kaffeehausbetreiber mitteilte, soll Rachel Ruggeri neue Finanzchefin des Unternehmens werden. Ruggeri, die im vergangenen Jahr zur Starbucks zurückkehrte, nachdem sie zwei Jahre lang als CFO für den Backwarenherstellers Continental Mills tätig war, soll ab dem 1. Februar das Finanzresort der Kaffehauskette übernehmen. Ruggeri ist eine Veteranin mit 16-jähriger Tätigkeit für Starbucks.

Walgreens übertrifft Erwartungen in 1Q

Die Walgreens Boots Alliance Inc hat in ihrem ersten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis besser abgeschnitten als erwartet. Auch beim Umsatz wurden die Markterwartungen übertroffen. Der US-Pharmahändler verzeichnete im Quartal, das am 30. November endete, zwar einen Nettoverlust von 308 Millionen US-Dollar bzw. 0,36 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Gewinn von 845 Millionen Dollar bzw. 0,95 Dollar je Anteilsschein verbucht. Bereinigt um Sondereffekte wurde jedoch ein Gewinn von 1,22 Dollar je Aktie erzielt, was laut Factset deutlich über den Markterwartungen von 1,03 Dollar je Anteilsschein liegt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde das Ergebnis durch die Kapitalbeteiligung an AmerisourceBergen mit 1,73 Dollar je Aktie belastet.

