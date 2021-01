Die Alstria Office Reit-AG hat unabhängig voneinander zwei Büroimmobilien in zentralen Lagen von Düsseldorf und Frankfurt gekauft. Das Bürogebäude in Düsseldorf in der Corneliusstraße 36 verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 3.100 qm und kostete 7,8 Millionen Euro, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 0,2 Millionen Euro.

Biontech will 2021 bis zu 2 Milliarden Impfdosen herstellen

Die Mainzer Biontech SE geht 2021 von einer höheren Produktion von Corona-Impfstoff aus als bisher geplant. Wie aus einer Analysten-Präsentation hervorgeht, will das Unternehmen dieses Jahr bis zu 2 Milliarden Dosen des gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer entwickelten Impfstoffs herstellen.

Curevac-Impfstoff wirkt in präklinischer Studie

Die Curevac NV hat mit ihrem Impfstoffkandidaten gegen Covid 19 einen Erfolg gehabt. Präklinische Daten zeigten bei Gabe einer nur geringen Dosis von 8 Mikrogramm eine ausgeprägte Immunantwort bei nichtmenschlichen Primaten, wie das deutsche Unternehmen mitteilte. Darüber hinaus habe sich gezeigt, dass geimpfte Rhesusaffen nach einer Belastungsinfektion vor dem Virus geschützt gewesen seien.

EU-Parlament darf Corona-Impstoff-Liefervertrag mit Curevac einsehen

Das EU-Parlament bekommt Einsicht in den mit dem Tübinger Pharmaunternehmen Curevac ausgehandelten Liefervertrag für dessen Corona-Impfstoff. Der Vertrag werde den Europa-Abgeordneten ab Dienstag zugänglich gemacht, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Süss Microtec verbucht 30 Prozent mehr Neugeschäft als geplant

Eine starke Nachfrage aus der Halbleiterbranche vor allem nach Maschinen zur Bearbeitung von 300-Millimeter-Wafern hat beim Anlagenbauer Süss Microtec das Neugeschäft im Schlussquartal deutlich mehr angetrieben als erwartet. Das Unternehmen aus dem Großraum München teilte mit, der Auftragseingang von 118,5 Millionen Euro im zweiten Halbjahr liege um 30 Prozent über dem angekündigten Volumen von mehr als 90 Millionen Euro.

PPG Industries kauft deutsches Unternehmen Wörwag

Der Lackhersteller PPG Industries Inc übernimmt seinen deutschen Wettbewerber Wörwag. Das Familienunternehmen aus Stuttgart beschäftigt 1.100 Mitarbeiter und erzielte vergangenes Jahr einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro, wie PPG mitteilte. Der US-Konzern will mit dem Zukauf sein Produktangebot ausweiten und sich geografisch breiter aufstellen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

HSBC unter Druck wegen Finanzierung fossiler Brennstoffe

Die britische Bank HSBC soll grüner werden. Eine Gruppe institutioneller Investoren übt Druck auf die HSBC Holdings plc aus, aus dem Geschäft mit Kohle auszusteigen und sicherzustellen, dass ihre Finanzierungsaktivitäten mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmen.

Orange gründet Beteiligungstochter aus

Der französische Telekomkonzern Orange macht seine Risikokapitaltochter rechtlich selbstständig und stattet sie mit 350 Millionen Euro aus. Künftig soll die Tochter Orange Ventures ihre Entscheidungen eigenständig treffen können, teilte Orange mit.

Suez übernimmt zwei chinesische Tochterfirmen komplett

Der französische Entsorgungskonzern Suez kauft seinen Partner aus zwei China-Tochtergesellschaften heraus. Wie die Suez SA mitteilte, übernimmt sie die Minderheitsanteile ihres Partners NWS Holdings an Suez NWS und Suyu für rund 693 Millionen Euro. Die Töchter werden damit mit rund 1,7 Milliarden Euro bewertet.

Carnival fährt Quartalsverlust von 2,2 Milliarden Dollar ein

Die Folgen der Corona-Pandemie haben der Kreuzfahrt-Reederei Carnival den dritten Quartalsverlust in Folge beschert. Der Fehlbetrag fiel höher aus als von Analysten befürchtet.

Auslieferung von Moderna-Impfstoff in Europa beginnt am Montag

Das US-Pharmakonzern Moderna beginnt am Montag mit der Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. Das ließ das Unternehmen in Frankfurt am Main mitteilen. Ein großes internationales Logistikunternehmen werde den in einer Pharmafabrik in der Schweiz produzierten Wirkstoff an die einzelnen Nationalstaaten verteilen. Pro Land gebe es ein zentrales Lager, in das die vertraglich vereinbarten Impfdosen geliefert würden.

