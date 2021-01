Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist besser durch das Corona-Jahr 2020 gekommen als sein US-Rivale Boeing. Die Amerikaner übergaben im vergangenen Jahr nur 84 Passagierflugzeuge an ihre Airline-Kunden, 90 Prozent weniger als im bislang besten Jahr 2018. Das macht sich auch in der Kasse von Boeing bemerkbar, denn der Kaufpreis der Maschinen fließt zum größten Teil erst bei Auslieferung.

Lufthansa bietet wieder Umsteigeverbindungen nach Australien an

Die Fluggesellschaften Lufthansa und Swiss bieten zusammen mit Singapore Airlines seit Jahresanfang wieder Umsteigeverbindungen nach Australien an. Seit dem 4. Januar sei der nahtlose Transit via Singapur wieder möglich, teilte die Deutsche Lufthansa mit.

Vereinfachter Covid-19-Selbsttest von Siemens Healthineers EU-verkehrsfähig

von Siemens Healthineers vertriebener Antigen-Schnelltest zum Nachweis des Coronavirus eignet sich auch für Abstriche, die im vorderen Nasenbereich gemacht werden. Der Clinitest Rapid Covid-19 Antigen-Test bekam jetzt eine entsprechende CE-Zulassung, wie der Medizintechnikkonzern mitteilte, und ist damit EU-verkehrsfähig.

Thyssenkrupp schließt Studie zur Erzeugung mit Wasserstoff ab

Der Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe ist den Plänen für die Dekarbonisierung seiner Produktion einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hat die im Oktober 2019 begonnene Machbarkeitsstudie mit dem norwegischen Konzern Equinor und dem Essener Gasfernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) abgeschlossen.

Adler Modemärkte tritt in Eigenverwaltungsverfahren ein

Das Amtsgericht Aschaffenburg hat dem Antrag der Adler Modemärkte AG stattgegeben und ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren eröffnet. Der Geschäftsbetrieb des insolventen Unternehmens solle so in vollem Umfang fortgeführt und die Gesellschaft saniert werden, teilte der Modehändler mit. Der Vorstand der Gesellschaft bleibt verwaltungs- und verfügungsbefugt. Zur Unterstützung hat der Vorstand mit Rechtsanwalt Christian Gerloff einen im textilen Einzelhandel etablierten Experten zum Generalbevollmächtigten ernannt.

IPO/Online-Modehändler Mytheresa startet US-Börsengang

Der US-Börsengang des auf Luxusbekleidung spezialisierten deutschen Online-Händlers Mytheresa nimmt Formen an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es über seine Tochter MYT Netherlands Parent B.V. 15,65 Millionen US-Hinterlegungsscheine (ADS) ausgeben, wobei ein ADS jeweils einer Aktie des Unternehmens entspricht. Die Preisspanne gibt Mytheresa mit 16 bis 18 US-Dollar je ADS an.

Sixt macht Daniel Marasch zum Vorstand für neues Ressort Van & Truck

Sixt erweitert seinen Vorstand um das Ressort Van & Truck und beruft für den Posten rückwirkend zum 1. Januar den Internationalisierungsexperten Daniel Marasch. Der Autovermieter reagiert damit auf die steigende Bedeutung dieses Geschäfts, wie es in einer Mitteilung heißt. Allein für die USA und Europa schätzt Sixt das Marktvolumen für die Vermietung von Nutzfahrzeugen und Lkw auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar.

EU holt bei Impfstoffbeschaffung weiteren Hersteller ins Boot

Die EU-Kommission hat bei der Beschaffung von Impfstoff einen weiteren möglichen Hersteller ins Boot geholt. Die Behörde erklärte am Dienstag, sie habe Sondierungsgespräche mit dem französisch-österreichischen Anbieter Valneva abgeschlossen. Der geplante Vertrag sehe in einem ersten Schritt die Lieferung von 30 Millionen Dosen und eine Option auf weitere 30 Millionen Dosen vor. Mit einer Zulassung wird nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021 gerechnet.

Sanofi gründet neues Unternehmen für Arzneistoffe

Der französische Pharmakonzern Sanofi SA will mit einem neuen Unternehmen mit Fokussierung auf Arzneistoffe (Active Pharmaceutical Ingredients - API) an den Start gehen. Wie Sanofi mitteilte, soll die neue Gesellschaft Euroapi heißen. Sie soll der größte europäische Anbieter in dem Sektor werden mit einem Umsatz von 1 Milliarden Euro im Jahr 2022. In den Jahr soll auch ein Börsengang an der Euronext Paris geprüft werden.

Moderna-Impfstoff erhält Zulassung für die Schweiz

Die schweizerische Zulassungsbehörde hat den Impfstoff der Moderna Inc gegen Covid-19 zugelassen. Die Schweiz habe sich 7,5 Millionen Dosen des Vakzins gesichert, teilte der US-Hersteller mit. Die ersten Auslieferungen sollen kommende Woche stattfinden. Der Moderna-Impfstoff hat schon Zulassungen in der EU, den USA, Kanada, Großbritannien und Israel.

Pfizers Gewinnausblick für 2021 über Erwartungen

Der Pharmakonzern Pfizer ist optimistisch für das laufende Jahr. CEO Albert Bourla stellte bei einer Konferenz für 2021 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,10 US-Dollar in Aussicht. Der aktuelle Factset-Analystenkonsens steht bei 2,96 Dollar.

Medizin-Ausrüster Steris kauft Cantel für 3,6 Mrd US-Dollar

Die Steris plc kauft ihren Wettbewerber Cantel Medical Corp, der sich auf Produkte zur Verhinderung von Infektionen spezialisiert hat. Der Kaufpreis betrage 3,6 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien, teilten beide Unternehmen mit. Cantel-Aktionäre sollen 16,93 Dollar je Aktie in bar und je 0,34 Steris-Anteilsscheine erhalten.

