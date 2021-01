Der Logistikdienstleister DB Schenker setzt die Annahme neuer Sendungen in das Vereinigte Königreich vorübergehend aus. Die Gesellschaft verwies auf "erhebliche" Probleme bei der Bewältigung der seit dem Brexit anfallenden Zollformalitäten im Warenverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Es seien lediglich rund 10 Prozent der bei DB Schenker beauftragten Sendungen mit vollständigen und korrekten Papieren versehen, und bei dem Großteil lägen Mängel bei den Dokumenten vor.

Couche-Tard will 20 Euro je Carrefour-Aktie zahlen

Der kanadische Einzelhandelskonzern Alimentation Couche-Tard hat ein unverbindliches Angebot von 20 Euro je Aktie für den französischen Wettbewerber Carrefour in Aussicht gestellt. Wie die Kanadier mitteilten, handelt es sich um eine geplante "freundliche" Kombination.

EU gibt Londoner Börse für Refinitiv-Übernahme grünes Licht

Die Europäische Kommission hat die 15-Milliarden-Dollar schwere Übernahme des Datenanbieters Refinitiv durch die London Stock Exchange Group (LSE) unter Auflagen erlaubt. Die Kommission hatte vorher Bedenken gegen die Übernahme angemeldet, weil sie fürchtet, dass die LSE dank der Übernahme die gesamte Wertschöpfungskette von der Entstehung bis zur Verbreitung von Finanzdaten in der Hand halten könnte.

Airbnb storniert Buchungen in Washington zu Bidens Amtseinführung

Eine Allianz von Umweltverbänden hat vor weiteren Kostensteigerungen beim deutschen Kohleausstieg gewarnt. Grund sind Änderungen am Bergrecht, die das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) mit einem kurz vor Weihnachten vorgelegten Referentenentwurf zugunsten der Unternehmen erwirken will. Damit sollen den Kohlebetreibern RWE und Leag einfachere und längere Genehmigungen für ihre Braunkohletagebaue ermöglicht werden.

Intel erstetzt CEO Bob Swan durch Pat Gelsinger

Intel Corp. hat überraschend Chief Executive Bob Swan entlassen, nachdem der aktivistische Hedge-Fonds Third Point LLC auf weitreichende Veränderungen im Unternehmen gedrängt hatte, um die Geschicke des US-Halbleiterriesen wieder zu beleben.

Intel erwartet, 4Q-Prognose bei Umsatz und EPS zu übertreffen

Intel rechnet damit, im vierten Quartal die seit Oktober bestehende Guidance bei Umsatz und Gewinn je Aktie zu übertreffen. Die Ankündigung, dass der Halbleiterkonzern am 15. Februar mit Pat Gelsinger einen neuen CEO bekommt, der den derzeitigen CEO Bob Swan ablösen soll, habe nichts mit der finanziellen Performance des Unternehmens zu tun, teilte Intel mit.

Qualcomm will 5G-Ambitionen mit Milliardenübernahme stärken

Der US-Mobilfunkchiphersteller Qualcomm hat die Übernehme eines von ehemaligen Apple-Ingenieuren gegründeten Chipdesign-Start-ups vereinbart. Die Qualcomm Inc kündigte an, die Technologie des erst zwei Jahre alten Unternehmens namens Nuvia in seinen Flagschiff-Smartphones, Fahrerassistenzsystemen, Laptops und Netzwerkinfrastrukturen einzusetzen. Die geplante Bartransaktion hat einen Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar, vor Umlaufvermögen und anderen Bereinigungen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2021 12:53 ET (17:53 GMT)