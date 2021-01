Der Netzwerkausrüster Cisco kann Acacia Communications nach einer massiven Preiserhöhung doch noch übernehmen. Wie der Konzern mitteilte, hat er sich mit Acacia auf eine Übernahme für 115 US-Dollar geeinigt, was den Hersteller von Hochgeschwindigkeitsprodukten für kohärente Verbindungen mit rund 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Delta Air Lines hofft auf Erholung nach düsterem Pandemie-Winter

Die Corona-Pandemie hat der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines einen riesigen Verlust im vergangenen Jahr eingebrockt. Der Konzern hofft nun auf eine Trendwende in diesem Jahr.

Intel-Zulieferer TSMC will 2021 bis zu 28 Mrd US-Dollar investieren

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC, ein wichtiger Zulieferer für Apple und Intel, will im laufenden Jahr die Investitionen signifikant auf 25 bis 28 Milliarden US-Dollar erhöhen. Das ist ein Plus von mindestens 47 Prozent zum Vorjahr. Die Investitionen sollen in die Entwicklung hochmoderner Chips und den Aufbau von Produktionskapazität gehen.

