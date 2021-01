Der frühere Elektromobilitätsvorstand von Volkswagen, Thomas Ulbrich, wird künftig den Geschäftsbereich Technische Entwicklung der Kernmarke verantworten. Er folgt auf Frank Welsch, der die Leitung der Qualitätssicherung des Konzerns übernehmen wird, wie der DAX-Konzern mitteilte. Welsch werde direkt an VW-CEO Herbert Diess berichten.

Aldi stellt 4.000 Mitarbeiter in Großbritannien ein

Der Discounter Aldi will angesichts der geplanten Vergrößerung seines Geschäfts in Großbritannien auch die Anzahl der Mitarbeiter erhöhen. Dieses Jahr sollen mehr als 4.000 Mitarbeiter neu in den Filialen eingestellt werden, teilte das deutsche Unternehmen mit. Aktuell betreibt Aldi Filialen an über 900 Standorten. Bis zum Jahr 2025 sollen es dann 1.200 Geschäfte sein, kündigte das Unternehmen an.

American Airlines bekommt weitere Milliarden von US-Regierung

Zur Bewältigung der Corona-Krise bekommt der US-Luftfahrtkonzern American Airlines Group weitere Milliardenhilfen vom Staat. Nach eigenen Angaben wurde mit dem US-Finanzministerium eine Erweiterung des Payroll Support Program vereinbart. Danach dürften mindestens 3,09 Milliarden Dollar fließen. In der vergangenen Woche wurde bereits eine Vorabzahlung über 1,54 Milliarden Dollar geleistet.

Strombörse EEX verzeichnet im Corona-Jahr Rekorde

Die Leipziger Deutsche-Börse-Tochter European Energy Exchange (EEX) hat im Jahr der Corona-Pandemie deutlich zugelegt. Das globale Handelsvolumen beim Strom wuchs 2020 um 10 Prozent auf 7.077 Terawattstunden, womit das Unternehmen nach eigenen Angaben zum vierten Mal in Folge seine Position als die weltweit führende Plattform verteidigte. Maßgeblich sei der starke Zuwachs auf den Intradaymärkten um 21 Prozent auf 111,2 Terawattstunden gewesen.

Gewinn der Bank of America fällt nicht so stark wie befürchtet

Niedrige Zinsen und höhere Kosten haben der Bank of America im vierten Quartal einen Ertrags- und Gewinnrückgang beschert. Der Gewinn lag dennoch höher als erwartet. Der Nettogewinn sank im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 5,5 Milliarden US-Dollar von 7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 59 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 55 Cent gerechnet.

Fedex Express will bis zu 6.300 Mitarbeiter in Europa abbauen

Die Fedex-Tochter Fedex Express will im Zuge der Integration des niederländischen Expressversand-Logistikers TNT Express bis zu 6.300 Arbeitsplätze in Europa streichen. Wie die Mutter Fedex Corp mitteilte, sind von den geplanten Stellenstreichungen das operative Geschäft und Back-Office betroffen. Fedex Express habe die Pläne am Dienstag den europäischen Arbeitnehmervertretern präsentiert, entsprechende Konsultationen hätten begonnen.

Gewinn von Goldman Sachs im 4. Quartal mehr als verdoppelt

Goldman Sachs hat zum Ende eines turbulenten Jahres von der raschen Erholung an der Wall Street profitiert. Dank starker Handelsgeschäfte konnte die US-Bank ihren Gewinn mehr als verdoppeln und die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.

HSBC schließt 2021 in Großbritannien 82 Filialen

Die HSBC Holdings will ihr Filialnetz in Großbritannien in diesem Jahr deutlich verkleinern. Wie die Bank mitteilte, sollen 82 Filialen geschlossen werden. Als Grund verwies das Institut auf das sinkende Kundenaufkommen. Immer mehr Kunden nähmen Bankdienstleistungen über das Internet in Anspruch. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl derer, die eine Filiale aufsuchten, um ein Drittel gesunken.

Julius Bär wirbt Credit Suisse mehrere Banker ab

Die Schweizer Privatbank Julius Bär hat eine Gruppe von Bankern der Credit Suisse Group AG eingestellt. Sie sollen den Kern eines neuen Teams bilden, das den lateinamerikanischen Markt bearbeiten wird. Geführt wird es laut einer Mitteilung der Bank von Philipp Frischknecht, der zuvor das Private Banking International Segment der Credit Suisse für Lateinamerika leitete.

MGM gibt bei Entain einen Korb und zieht sich zurück

MGM Resorts International gibt sein Vorhaben zur Übernahme des britischen Glücksspielanbieters Entain auf. Nach reiflicher Überlegung wolle MGM weder ein überarbeitetes Gebot noch ein festes Angebot für Entain abgeben, erklärte der US-Casinobetreiber.

Microsoft steigt bei Robo-Auto-Startup Cruise ein

Microsoft investiert in das Start-up Cruise aus San Francisco, das das selbstfahrende Auto zur Serienreife bringen will. Der Softwareriese gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die zusammen mehr als 2 Milliarden US-Dollar investieren werden. Cruise gehört seit Anfang 2016 mehrheitlich zu General Motors.

Thermo Fisher übernimmt Entwickler von Covid-19-Test

Der US-Konzern Thermo Fisher Scientific verstärkt sich mit einem Zukauf. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es die Mesa Biotech Inc., die unter anderem einen von der US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigten molekulardiagnostischen Covid-19-Test entwickelt hat. Thermo Fisher zahlt 450 Millionen US-Dollar in bar, wobei bei Erreichen bestimmter Meilensteine zusätzlich bis zu 100 Millionen Dollar fällig werden können.

Türkische Regierung verhängt Werbeverbote gegen Twitter, Pinterest und Periscope

Im Streit um neue Vorschriften für Internet-Netzwerke in der Türkei hat die Regierung in Ankara mehrere Onlinedienste mit Werbeverboten belegt. Künftig würden Unternehmen bestraft, die weiterhin Anzeigen im Kurzbotschaftendienst Twitter, dessen Streaming-App Periscope und dem Bilderdienst Pinterest schalten, erklärte der türkische Infrastrukturminister Ömer Fatih Sayan in einem Tweet.

Zurich Insurance bestätigt Rückzug aus Nord Stream 2

Der Schweizer Finanzdienstleister Zurich Insurance Group hat Berichte über einen Ausstieg aus dem Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 bestätigt. "Wir haben alle unsere Versicherungsdeckungen gekündigt, die unter dem im Januar in Kraft getreten National Defense Authorization Act für 2021 sanktionsfähig waren", erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von Dow Jones Newswires schriftlich. Die Gruppe habe sich zuvor eng mit dem US-Außenministerium abgestimmt, um die Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline zu erörtern.

