Der Energieversorger RWE hat sich nach drei Verhandlungsrunden mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifvertrag geeinigt. Die Verdi-Tarifkommission billigte das Ergebnis einstimmig, wie der Bundesvorstand mitteilte. Verdi-Vorstandsmitglied Christoph Schmitz sprach angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie von einem guten Ergebnis für die Beschäftigten. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 25 Monaten und gilt rückwirkend ab Jahresbeginn bis zum 31. Januar 2023.

Wacker Neuson halbiert Gewinn wegen zusätzlicher Risikovorsorge

Wacker Neuson hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn mehr als halbiert und weniger umgesetzt. Ein wesentlicher Grund für den Gewinnrückgang sei eine zusätzliche Risikovorsorge im Schlussquartal für mögliche Forderungsausfälle in der Region Amerikas. Nach vorläufigen Zahlen erwartet die Wacker Neuson Group für 2020 einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von rund 73 Millionen Euro, nach 152,1 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Dies liege deutlich unter einem extern erhobenen Analystenkonsens von 94,4 Millionen Euro. Ohne die Rückstellung habe das EBIT 2020 rund 91 Millionen Euro betragen.

Douglas plant Filialschließungen und Stellenabbau - Bericht

Douglas, Deutschlands größte Parfümeriekette, will einem Magazinbericht zufolge das deutsche und europäischen Fililalnetz massiv ausdünnen und entsprechend Arbeitsplätze abbauen. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, sollen in Deutschland 50 der 430 Filialen geschlossen werden, also mehr als 10 Prozent. Europaweit hat Douglas inklusive Deutschland 2.400 Filialen, davon sollen bis zu 500 Standorte, also gut 20 Prozent, dem Magazin zufolge wegfallen. Eine Unternehmenssprecherin wollte den Bericht nicht kommentieren.

Pfizer/Biontech: Weitere Studie belegt Impfstoff-Wirkung bei Mutation

Pfizer und Biontech haben die Wirksamkeit des Schutzes ihres Impfstoffes vor einer Ansteckung mit der in Großbritannien entdeckten, hochinfektiösen Coronavirus-Mutation mit einer weiteren Studie untermauert. Die beiden Pharmaunternehmen hatten bereits Anfang Januar mitgeteilt, dass der von ihnen entwickelte Impfstoff auch Antikörper bilde, die gegen die in Großbritannien und Südafrika verbreiteten SARS-CoV-2-Varianten schützen. Nun veröffentlichten sie die Ergebnisse einer weiteren in-vitro-Studie, die das komplette Spektrum der sogenannten Spike-Mutationen des britischen Virusstammes untersucht und zusätzliche Daten liefere.

Vossloh soll Australien für 50 Mio Euro Weichensysteme liefern

Die Australian Rail Track Corporation hat Vossloh einen Auftrag zur Lieferung von Weichensystemen im Zuge der Erneuerung und des partiellen Neubaus der Frachtstrecke zwischen Melbourne und Brisbane erteilt. Das Bahntechnikunternehmen aus Werdohl bezifferte das Gesamtvolumen in einer Mitteilung auf 50 Millionen Euro - gestreckt über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Morgan Stanley steigert Gewinn deutlich stärker als erwartet

Die US-Bank Morgan Stanley hat im vierten Quartal von einem starken Investmentbanking und einem kräftigen Anstieg der Einnahmen im Handel mit Aktien und Anleihen profitiert. Einnahmen und Gewinn legten deutlich stärker zu als am Markt erwartet. Morgan Stanley setzt damit ein Ausrufezeichen hinter eine starke Berichtssaison der US-Banken. Der Nettogewinn stieg im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,81 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,30 Dollar gerechnet. Die Einnahmen kletterten um ein Viertel auf 13,6 Milliarden Dollar, während Analysten mit 11,6 Milliarden gerechnet hatten.

