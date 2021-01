Hoffnung für den Eurostar

Neue Hoffnung für den Eurostar: Die französische Regierung will dem angeschlagenen Zugbetreiber helfen, die Verbindung unter dem Ärmelkanal zu sichern, wie Verkehrs-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari in Paris ankündigte. Durch die Coronavirus-Pandemie sind die Passagierzahlen um bis zu 80 Prozent eingebrochen.

Spanische Mediaset stockt Beteiligung an Prosiebensat1 auf

Die spanische Mediaset-Tochter hat ihre Beteiligung an der Prosiebensat1 Media SE erhöht. Wie die Mediaset Espana Comunicacion SA in einer Eingabe an die spanische Wertpapieraufsicht CNMV mitteilte, hat sie für gut 100 Millionen Euro ein weiteres Aktienpaket von 3,43 Prozent an dem Medienkonzern gekauft. Inklusive der im November 2019 und März 2020 erworbenen Anteile hält Mediaset Espana damit nun 13,18 Prozent der Prosieben-Aktien.

Salzgitter erhält Großauftrag für Rohre aus Katar

Der Stahlkonzern Salzgitter hat einen Großauftrag für rund 160.000 Tonnen längsnahtgeschweißter Großrohre und Rohrbögen für ein bedeutendes Pipeline-Projekt in Katar erhalten. Ein Auftragsvolumen gab die Salzgitter AG nicht bekannt.

Airbus fährt A320-Produktion langsamer hoch als zunächst geplant

Der Flugzeugbauer Airbus passt seine Planung der Produktionsraten für Flugzeuge der A320-Familie als Reaktion auf das Marktumfeld an. Die Fertigung soll nun schrittweise von derzeit 40 Flugzeugen pro Monat auf 43 im dritten Quartal und 45 im vierten Quartal 2021 steigen, wie der Konzern mitteilte. Damit werde der Hochlauf langsamer vonstattengehen als zuvor mit 47 Maschinen pro Monat ab Juli geplant.

Britische IG Group kauft US-Broker Tastytrade für 1 Mrd Dollar

Der britische Betreiber von Online-Handelsplattformen IG Group kauft das US-Broker-und Finanzmedienhaus Tastytrade Inc for 1 Milliarde US-Dollar. Die IG Group Holdings plc will damit vom Boom des Optionshandels durch Kleinanleger profitieren. Mit der Transaktion würde zudem die Präsenz von IG auf dem US-Markt deutlich erhöht. Das Management-Team von Tastytrade bleibt auch nach Übernahme im Amt, die im Laufe des Jahres abgeschlossen werden soll.

KLM kündigt weitere Stellenstreichungen an

Die niederländische Fluggesellschaft KLM will angesichts heftiger Einbußen in der Corona-Pandemie noch mehr Arbeitsplätze abbauen als bislang angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen zwischen 800 und 1.000 weitere Stellen wegfallen. Bereits im vergangenen Juli hatte KLM mitgeteilt, dass 5.000 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Unilever will bis 2030 existenzsichernden Lohn in Lieferkette

Der britische Konsumgüterhersteller Unilever will bis zum Jahr 2030 jedem Beschäftigten in seiner Lieferkette einen existenzsichernden Lohn garantieren. Jede und jeder, die oder der "direkt Güter und Dienstleistungen für den Konzern bereitstellt, soll bis 2030 einen Lohn oder ein Einkommen haben, der oder das die nötigsten Lebenshaltungskosten deckt", kündigte Unilever an. Die soziale Ungleichheit und der Klimawandel seien aktuell die größten Bedrohungen für die Welt, erklärte Konzernchef Alan Jope.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2021 12:43 ET (17:43 GMT)