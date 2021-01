Schaeffler hat nach einem starken Geschäft im Schlussquartal sowohl die eigenen als auch die Markterwartungen für 2020 übertroffen. Wegen guter Nachfrage der Autobranche verbuchte der Auto- und Industriezulieferer nach Eckdaten im vierten Quartal eine bereinigte EBIT-Marge von 11,5 Prozent im Konzern. Für das Gesamtjahr kommt Schaeffler auf 6,4 Prozent.

Fortum plant neue Anlage für Batterierecycling

Der finnische Energieversorger und Uniper-Mutterkonzern Fortum will stärker ins Batterie-Recycling investieren. Im Februar soll eine neue Verarbeitungsanlage im finnischen Ikaalinen mit 20 Mitarbeitern eröffnet werden und die bereits existierende hydrometallurgische Pilotfabrik in Harjavalta ergänzen, teilte der Konzern mit.

IPO/Dr. Martens preist Aktien zu 330 bis 370 Pence - Presse

Die Dr. Martens Ltd wird ihre Aktien beim bevorstehenden Börsengang offenbar in der Preisspanne von 330 bis 370 Pence anbieten. Der Schuhhersteller könnte damit auf eine Marktkapitalisierung von bis zu 3,7 Milliarden Pfund Sterling kommen, umgerechnet 4,2 Milliarden Euro, berichtet die Times of London.

Huawei will 2023 Werk im Elsass eröffnen

Der umstrittene chinesische Telekomkonzern Huawei will 2023 ein Werk im Elsass eröffnen. Die Bauarbeiten für die erste Produktionsstätte dieser Art außerhalb von China sollen in diesem Jahr beginnen, wie Huawei-Vizepräsidentin Catherine Chen am Dienstag in Straßburg ankündigte. In dem Ort Brumath nahe der deutschen Grenze sollen 300 Arbeitsplätze entstehen.

General Electric stoppt 2020 den Verlust von Cash

Mit einem Cashflow von 4,4 Milliarden Dollar zum Jahresende ist es General Electric gelungen, den Abfluss von Bargeld 2020 insgesamt zu stoppen und damit die selbst gesteckte Ziellinie ein Jahr früher als geplant zu erreichen. Das traditionsreiche Industriekonglomerat erklärte bei Vorlage der Jahreszahlen, der Anstieg des Cashflow gehe auf Aufträge in den Geschäftsbereichen Energie und erneuerbare Energien sowie eine verbesserte finanzielle Effizienz zurück. GE hat mit Sparmaßnahmen und Stellenabbau in der Luftfahrtsparte auf die Krise reagiert und zugleich das Energiegeschäft verschlankt.

S&P stuft Netflix-Bonität auf "BB+" hoch

Der Streamingdienst Netflix hat in den Augen der Ratingagentur S&P Global eine bessere Bonität als bisher und kann mit einer weiteren Hochstufung rechnen. Das Rating wurde auf "BB+" von "BB" hochgestuft mit positivem Ausblick, wie S&P mitteilte.

Pepsico und Beyond Meat wollen vegetarische Produkte entwickeln

Der Brausehersteller Pepsico tut sich mit dem Kunstfleischproduzenten Beyond Meat zusammen. Beide Unternehmen gründen das Joint Venture Planet Partnership, das Snacks und Getränke rein auf pflanzlicher Basis entwickeln soll, wie die Konzerne mitteilten.

Raytheon streicht 1.500 weitere Stellen

Der US-Rüstungskonzern Raytheon Technologies Corp will nach der Übernahme von Wettbewerber Collins trotz übererfüllter Synergieziele mehr Stellen streichen als ohnehin schon. Geplant sei der Abbau weiterer 1.500 Jobs bei Collins, sagte Finanzchef Anthony O'Brien.

Regeneron-Antikörper schützt für gewisse Zeit gegen Covid-19

Ein Antikörper-Präparat der Regeneron Pharmaceuticals Inc kann unter Hochrisikopatienten das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus um die Hälfte reduzieren. Keiner der Teilnehmer einer noch laufenden Studie habe Symptome einer Covid-19-Infektion gezeigt, berichtet der US-Pharmakonzern auf Grundlage einer Zwischenanalyse der Studie.

Twitter kauft niederländischen Newsletter-Anbieter

Der US-Kurzbotschaftendienst Twitter verstärkt sich mit einer Übernahme eines Newsletter-Dienstes. Twitter kauft eigenen Angaben zufolge die niederländische Revue Holding BV. Finanzielle Angaben machte der US-Konzern nicht. Ziel der Übernahme des 2015 gegründeten Start-ups sei es, Leser und Autoren besser miteinander zu vernetzen.

