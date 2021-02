indizes in diesem Artikel MDAX 31.441,3

1,1% Charts

News

Analysen

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac treibt den Aufbau der Produktionskapazitäten für seinen bislang noch nicht zugelassenen Corona-Impfstoff gemeinsam mit seinem Partner Rentschler Biopharma voran. Wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten, wird derzeit die Produktion im kommerziellen Maßstab vorbereitet, um die weltweite Nachfrage bedienen zu können. Am Rentschler-Standort in Laupheim sollen pro Jahr mehr als 100 Millionen Dosen des Curevac-Impfstoffs hergestellt werden können.

EnBW will Ängste der Autoindustrie vor Spitzenglättung zerstreuen

Der Energieversorger EnBW ist Befürchtungen der Automobilindustrie entgegengetreten, wonach das Prinzip der Spitzenglättung zum Abschalten von Ladesäulen führen und damit den Markthochlauf der Elektromobilität gefährden könnte. "Es geht nicht um An- oder Abschalten", sagte EnBW-Chef Frank Mastiaux anlässlich der virtuellen Eröffnung eines neuen Schnellladeparks. "Die Steuerung eines Stromnetzes impliziert an einigen Stellen einfach Flexibilitäten, wie man Lastflüsse managt."

Gea ernennt Kai Becker zum CEO von Refrigeration Technologies

Der Anlagenbauer Gea hat Kai Becker zum neuen CEO der Division Refrigeration Technologies bestellt. Becker habe die Aufgabe zum 1. Februar übernommen, teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Der Manager ist seit August 2004 bei der Gea Group AG tätig und leitete zuletzt die Geschäftseinheit Homogenizers der Division Separation & Flow Technologies. Für Gea war er unter anderem in China und Großbritannien tätig.

Lang & Schwarz erwartet im ersten Quartal Rekordergebnis

Lang & Schwarz profitiert weiterhin von der regen Handelsaktivität an den Börsen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es im Januar ein Ergebnis aus der Handelsaktivität von 20 (Vorjahr 3) Millionen Euro eingefahren und somit bereits mehr als 70 Prozent des Rekordergebnisses des vierten Quartals verdient.

Frankreichs Finanzminister: Air France bekommt mehr Staatshilfen

Der französische Staat will Air France mit weiteren Mitteln unter die Arme greifen. "Air France braucht zusätzliche Unterstützung und der Staat wird zusätzliche Unterstützung gewähren", sagte Finanzminister Bruno Le Maire dem französischen Radiosender RTL. Details nannte er nicht. Die Airline hat vergangenes Jahr bereits 7 Milliarden Euro an Staatshilfen bekommen.

Astrazeneca nimmt mit Beteiligungsverkauf bis zu 780 Mio Dollar ein

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca verkauft einen Anteil von 26,7 Prozent an der Viela Bio Inc. Wie der Konzern mitteilte, ist die Transaktion Teil der milliardenschweren Übernahme von Viela durch Horizon Therapeutics. Der Erlös für die Briten betrage 760 bis 780 Millionen US-Dollar in bar. Der Finanzausblick ändere sich nicht.

Apple plant Dollar-Anleihen in sechs Tranchen

Apple besorgt sich Geld am Anleihemarkt. Der Konzern hat einen vorläufigen Prospekt für Dollar-Anleihen in sechs Tranchen eingereicht. Das Volumen wird darin nicht genannt. Das Angebot soll Anleihen mit Laufzeiten von fünf, sieben, zehn, 20, 30 und 40 Jahren umfassen.

BP "schlägt zwei Fliegen" mit Verkauf von Gasfeldanteil in Oman

Der Energiekonzern BP verkauft einen Anteil von 20 Prozent an seinem Erdgasblock in Oman für 2,6 Milliarden US-Dollar an die thailändische PTT Exploration and Production Public Co. BP wird weiterhin 40 Prozent an dem Projekt halten. Der Anteilsverkauf ermöglicht dem Konzern, die Schulden in seiner Bilanz zu reduzieren und seine Desinvestitionszeile zu verfolgen.

Eaton kauft Luft- und Raumfahrtunternehmen Cobham für 2,83 Mrd USD

Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Cobham Mission Systems kommt unter den Hammer. Die Eaton Corp wird Cobham für 2,83 Milliarden US-Dollar übernehmen und damit ihr Aerospace-Geschäft stärken. Der Kaufpreis entspricht dem 14-fachen des EBITDA von Cobham im Jahr 2020, so Eaton. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Endesa investiert über 2,9 Mrd EUR in Wasserstoffprojekte in Spanien

Der spanische Versorger Endesa will mehr als 2,9 Milliarden Euro in die Entwicklung von 23 Projekten für erneuerbaren Wasserstoff in ganz Spanien investieren. Die Investition werde die Installation von Elektrolyseuren mit einer Leistung von 340 Megawatt ermöglichen, die mit 2.000 Megawatt erneuerbarer Energie gespeist werden, teilte Endesa, eine Tochtergesellschaft der Enel SpA, mit. Das Vorhaben wurde der spanischen Regierung vorgelegt und zielt darauf ab, den Übergang des Landes zu saubereren Energieformen zu beschleunigen.

Lafargeholcim übernimmt zwei Baustoffhersteller

Der Schweizer Baustoffkonzern Lafargeholcim hat sich mit zwei Anbietern von Transportbeton und Zuschlagstoffen verstärkt. Wie der Konzern mitteilte, hat er Edile Commerciale und Cemex Rhone Alpes übernommen. Finanzielle Details nennt Lafarge nicht.

Bundesregierung hält trotz französischer Kritik an Nord Stream 2 fest

Auch nach der Forderung Frankreichs nach einem Ende von Nord Stream 2 hält die Bundesregierung an dem umstrittenen deutsch-russischen Pipeline-Projekt fest. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Tagen "betont, dass sich ihre grundsätzliche Haltung nicht geändert hat", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune hatte zuvor mit Blick auf das Vorgehen der russischen Behörden gegen die Opposition zu einem Stopp des Vorhabens aufgerufen.

Northrop Grumman kauft Aktien für 2 Milliarden Dollar zurück

Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman hat mit der der Investmentbank Goldman Sachs eine Vereinbarung über einen beschleunigten Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar geschlossen. Der Konzern teilte mit, er werde bereits am Dienstag eine erste Lieferung von rund 5,9 Millionen Aktien erhalten, was etwa 85 Prozent der erwarteten Aktienrückkäufe entspricht, basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag von 286,61 Dollar.

Tesla bekommt Milliardenförderung für Fabrik in Grünheide - Zeitung

US-Elektroautobauer Tesla kann laut einem Medienbericht mit einem einstelligen Milliardenbetrag an öffentlicher Förderung für seine Batteriezellfabrik in Grünheide bei Berlin rechnen. Das berichtet das Magazin Business Insider mit Verweis auf mehrere Quellen aus Regierungskreisen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2021 12:41 ET (17:41 GMT)