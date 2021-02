Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Personalabbaupläne bei der Commerzbank als "drastisch" bezeichnet, zugleich aber betont, diese erfolgten nach seiner Beobachtung "im engen Schulterschluss" mit den Mitbestimmungsgremien und Gewerkschaften. "Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, dass alle wissen, es muss etwas getan werden, auch sehr Drastisches, aber es muss natürlich im Rahmen der sozialpartnerschaftlichen Tradition erfolgen", sagte Scholz bei einem Internet-Statement auf eine entsprechende Frage. "Und so scheint es auch zu sein."

Briefmarken tragen künftig Matrixcode neben dem Motiv

Neue Briefmarken erscheinen künftig mit einem sogenannten Matrixcode neben dem Motiv. Wie die Deutsche Post mitteilte, sollen so unter anderem die Fälschung und doppelte Verwendung der Marken verhindert werden. Die ersten Marken der neuen Generation soll es bereits ab Donnerstag geben. Matrixcodes sind schwarz-weiße 2D-Codes, auch der aus dem mobilen Bereich bekannte QR-Code gehört dazu. Ab 2022 sollen alle Marken den Matrixcode tragen.

Aktien von Auto1 kommen am oberen Ende der Spanne

Die Aktien des Berliner Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 Group werden am oberen Ende der Spanne angeboten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es den finalen Angebotspreis auf 38 Euro je Aktie festgelegt. Damit ergibt sich laut Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 7,9 Milliarden Euro nach der Ausgabe weiterer neuer Aktien an bestimmte Inhaber eines Wandeldarlehens. Die Preisspanne hatte bei 32 bis 38 Euro je Aktie gelegen. Das Papier soll am 4. Februar erstmals gehandelt werden.

Heidelberger Druck verkauft Kongresszentrum Print Media Academy

Die Heidelberger Druckmaschinen AG verkauft im Zuge ihrer Neuordnung ihre prestigeträchtige Print Media Academy in Heidelberg für einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an eine luxemburgische Investmentgesellschaft. "Mit dem Erlös aus dem Verkauf können wir in dem anhaltend herausfordernden Covid-19-Umfeld unsere Liquidität abermals stärken und durch künftige Kosteneinsparungen unsere finanzielle Stabilität nachhaltig weiter erhöhen", sagte Rainer Hundsdörfer, Chef von Heidelberger Druckmaschinen, laut Mitteilung.

Flatexdegiro erhöht Prognose für Kundenwachstum deutlich

Der Online-Broker Flatexdegiro wird nach dem starken Neukundenwachstum durch den Trading-Boom im Januar zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat es den Ausblick für das Neukundenwachstum im laufenden Jahr deutlich erhöht.

Katjes prüft Übernahme von Haribo-Standort in Sachsen

Der Süßwarenhersteller Katjes erwägt eine Übernahme des von seinem Konkurrenten Haribo aufgegebenen Standorts in Sachsen. Katjes will den Kauf des Werks in Wilkau-Haßlau prüfen, wenn dort eine Produktion seiner vegetarischen Produkte möglich ist, wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mitteilte. Für die 150 Mitarbeiter bestehe damit wieder Hoffnung.

Alibaba steigert Gewinn und Umsatz überraschend stark

Alibaba hat Umsatz und Gewinn in den drei Schlussmonaten des Kalenderjahres dank starken Onlinehandels unerwartet deutlich gesteigert. Der chinesische E-Commerce-Riese wies für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres einen den Stammaktionären zuzurechnenden Nettogewinn von 79,43 Milliarden Yuan (10,22 Milliarden Euro) aus, verglichen mit 52,31 Milliarden im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Exxon Mobil verbucht vierten Quartalsverlust in Folge

Der Energiekonzern Exxon hat seinen vierten Quartalsverlust in Folge verbucht. Im Gesamtjahr 2020 summiert sich der Verlust damit auf mehr als 22 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal wies die Exxon Mobil Corp. einen Verlust von 20,07 Milliarden Dollar oder 4,70 Dollar je Aktie aus. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern noch 5,69 Milliarden Dollar oder 1,33 Dollar je Anteil verdient. Der bereinigte Gewinn lag bei 3 Cent je Anteil und übertraf damit die Konsensschätzung der Wall Street, die nur mit einem Cent gerechnet hatte.

Facebook blockiert Seite von TV-Sender des Militärs von Myanmar

Facebook hat die Seite eines TV-Senders des Militärs von Myanmar nach dem Putsch in dem südostasiatischen Land gesperrt. Facebook beobachte die politischen Ereignisse in Myanmar und treffe Maßnahmen, um Fehlinformationen und Inhalte zu verhindern, "die zu weiteren Spannungen führen könnten", sagte Facebook-Manager Rafael Frankel. Das soziale Netzwerk entferne außerdem Fehlinformationen, die das Ergebnis der Wahlen im November 2020 delegitimieren. Inhalte, die den Putsch unterstützen und zur Gewalt aufrufen, würden ebenfalls gelöscht.

Ferrari gibt nach Umsatz- und Gewinnanstieg zuversichtliche Prognose

Der Sportwagenhersteller Ferrari hat seinen Umsatz und Gewinn im Schlussquartal 2020 gesteigert und einen recht zuversichtlichen Ausblick für das laufende Jahr gegeben. Der Nettogewinn stieg auf 262 Millionen, von 167 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Ferrari NV mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 372 Million von 333 Millionen Euro zu, das EBIT stieg auf 251 Millionen von 219 Millionen Euro.

Pfizer verdient zwar weniger als erwartet - Ausblick 2021 aber erhöht

Der US-Pharmariese Pfizer hat im vierten Quartal 2020 weniger verdient als erwartet. Allerdings hat der Konzern, der mit der deutschen Biontech einen mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 anbietet, unerwartet viel umgesetzt und den Ausblick für das laufende Jahr erhöht. Allein mit dem Impfstoff will Pfizer 2021 rund 15 Milliarden US-Dollar umsetzen.

Tesla ruft 135.000 Autos wegen Touch-Screen-Ausfällen zurück

Tesla beordert in den USA rund 135.000 Fahrzeuge der Baureihen Model S und Model X aus Sicherheitsgründen in die Werkstätten, der wohl größte Rückruf des Elektroautoherstellers. Die für Verkehrssicherheit zuständige US-Behörde NHTSA hatte Tesla im Januar zu diesem Schritt aufgerufen und darauf verwiesen, dass der Fahrer über den Bildschirm im Fahrzeug bei Auslastung des Speicherchips wichtige Funktionen nicht mehr nutzen könne - darunter etwa Enteisung, Blinker oder Fahrassistenzsysteme. Laut Behörde sind davon insgesamt 158.000 Fahrzeuge betroffen - Model S der Baujahre 2012 bis Anfang 2018 und Model X der Baujahre 2016 bis Anfang 2018.

Tradeweb Markets kauft Festzins-Handelsplattform von der Nasdaq

Der Finanzdienstleister Tradeweb kauft der Technologiebörse Nasdaq eine elektronische Handelsplattform für festverzinsliche Wertpapiere für 190 Millionen US-Dollar ab. Die Nasdaq-Plattform, früher bekannt als eSpeed, ist ein sogenanntes "Central Limit Order Book" (CLOB) für den elektronischen Handel mit US-Staatsanleihen und werde in die hauseigene Plattflorm Dealerweb integriert, teilte Tradeweb mit.

Uber kauft Alkohollieferservice Drizly für 1,1 Milliarden Dollar

Der Fahrdienstvermittler Uber kauft den Alkohollieferservice Drizly für 1,1 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Die Übernahme passt zu den Ambitionen der Uber Technologies Inc, ein breiteres Sortiment an Artikeln bis an die Haustür der Verbraucher zu liefern. Im Kerngeschäft mit Fahrdienstvermittlung sind die Buchungen in der Coronavirus-Pandemie eingebrochen, und das Liefergeschäft ist zum Rettungsanker geworden.

UPS schreibt Verlust, übertrifft auf bereinigter Basis Erwartungen

Der Paketdienst UPS hat im vierten Quartal wegen hoher Belastungen tiefrote Zahlen geschrieben. Auf bereinigter Basis lagen Umsatz und Gewinn jedoch über den Erwartungen der Wall Street. Eine Prognose für das laufende Jahr traut sich die United Parcel Service Inc (UPS) wegen der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit angesichts der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht zu.

