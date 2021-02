Daimler plant einen grundlegenden Wandel der Unternehmensstruktur: Der DAX-Konzern will sich in zwei unabhängige Unternehmen aufteilen, die sich auf die Kernbereiche Automobil- und Nutzfahrzeug-Geschäft konzentrieren. Daimler Trucks soll an die Börse gebracht werden und direkt in den Leitindex DAX einziehen. Die Mehrheit des Geschäfts soll an die Anteilseigner verteilt werden. Das Geschäft mit Premiumautos soll in Mercedes-Benz umfirmiert werden.

FMC will für 2020 "Dividendenpolitik fortsetzen" - 2021 bleibt schwierig

Fresenius Medical Care, die Dialysetochter der Fresenius-Gruppe, wird für 2020 "eine Dividende vorschlagen im Rahmen unserer üblichen Dividendenpolitik", sagte FMC-CEO Rice Powell während einer Investorenpräsentation. Für 2019 hatte FMC eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie ausgeschüttet, ein Jahr zuvor waren es 1,17 Euro.

Abbvie übertrifft mit Umsatz und bereinigtem Gewinn Erwartungen

Der Pharmakonzern Abbvie hat seinen Umsatz im vierten Quartal kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Neben dem Wachstum im Immunologie- und Onkologiegeschäft trugen Medikamente dazu bei, die Abbvie im Zuge einer Akquisition erhalten hat. Auch der bereinigte Gewinn was besser als erwartet.

Studie: Vakzin von Astrazeneca verringert Übertragung des Corona-Erregers

Das Anti-Corona-Vakzin von Astrazeneca drosselt laut einer britischen Studie schon nach einer ersten Impfung die Gefahr einer Übertragung des Virus. Wie aus der am Mittwoch von der Universität Oxford veröffentlichten Studie hervorgeht, schützt der Impfstoff einerseits mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Geimpften vor einer Virus-Erkrankung, andererseits verringert er aber auch die Übertragungs-Wahrscheinlichkeit auf Dritte.

Cellnex kauft Handymastenbetreiber Hivory für rund 5,2 Mrd EUR

Der spanische Mobilfunkkonzern Cellnex verstärkt sich in Frankreich mit dem Kauf das Handymastenbetreiber Hivory für zunächst rund 5,2 Milliarden Euro Darauf verständigte sich die Cellnex Telecom SA mit Altice France und Starlight Holdco Sarl. Hivory wurde 2018 von Altice und dem Investor KKR gegründet und besitzt den Angaben zufolge rund 10.500 Telekommunikationsstandorte in Frankreich.

Glaxosmithkline übertrifft im 4Q trotz Gewinnrückgang Markterwartungen

Glaxosmithkline hat im vierten Quartal nur fast halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Der britische Pharmakonzern verwies auf geringere Veräußerungsgewinne und erhöhte Restrukturierungskosten und sieht sich auf Kurs, die Geschäftsbereiche Biopharma und Consumer Healthcare im Jahr 2022 abzuspalten.

Moderna erhöht Impfstoffzusage für die Schweiz auf 13,5 Mio Dosen

Der US-Pharmakonzern Moderna wird weitaus mehr Dosen seines Covid-19-Impfstoffes an die Schweiz liefern als bislang geplant. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Liefermenge nun 13,5 Millionen Dosen betragen. Im Dezember war die ursprüngliche Vereinbarung bereits auf 7,5 von 4,5 Millionen Dosen aufgestockt worden. Die zusätzlichen sechs Millionen Dosen sollen ab dem Sommer geliefert werden.

Publicis verdient 2020 weniger und schlägt höhere Dividende vor

Der Werbekonzern Publicis hat im vergangenen Jahr weniger verdient und etwas weniger umgesetzt, will aber eine höhere Dividende ausschütten. Die Dividende für 2020 soll auf 2,00 Euro je Aktie steigen von 1,15 Euro, die Ausschüttungsquote auf knapp 47 Prozent von knapp 23 Prozent. Der Nettogewinn ging 2020 um 13 Prozent auf 1 Milliarde Euro zurück. Je Aktie lag der verwässerte Gewinn bei 4,27 Euro, knapp 15 Prozent niedriger.

Französisches Gericht: Einstieg von Veolia bei Suez rechtens

Punktsieg für den französischen Wasser- und Abfallkonzern Veolia in der Übernahmeschlacht mit dem Konkurrenten Suez: Ein Gericht in dem Pariser Vorort Nanterre räumte am Mittwoch Hürden für den Einstieg von Veolia bei Suez aus dem Weg. Im Oktober hatte ein anderes Gericht die Pläne im Eilverfahren zunächst gestoppt.

