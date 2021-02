Die aktuell massiven Engpässe bei der Belieferung der Autobranche mit Halbleitern werden sich nach Einschätzung von Infineon-Vertriebsvorstand Helmut Gassel zunächst noch fortsetzen. Eine Erholung der Nachfragesituation sei frühestens im zweiten Halbjahr zu erwarten, sagte der Manager in einer Telefonpressekonferenz. Nach Schätzungen können im ersten Quartal weltweit rund 600.000 Autos nicht gebaut werden, weil die nötigen Chips fehlen.

Lufthansa begibt Anleihe und tilgt KfW-Kredit vorzeitig

Die Deutsche Lufthansa AG hat eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro in zwei Tranchen begeben. Mit den nun aufgenommenen langfristigen Mitteln und den Mittelaufnahmen von 2,1 Milliarden Euro im zweiten Halbjahr 2020 sei die Refinanzierung aller in diesem Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten von rund 2,6 Milliarden Euro sichergestellt, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstagnachmittag mit. Wie vertraglich im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen vereinbart, führe die Aufnahme darüber hinausgehender Finanzmittel zur Tilgung des KfW-Kredits, der nun in Höhe von 1 Milliarde Euro vorzeitig zurückgezahlt werde.

RWE fordert von Niederlanden Milliarden-Entschädigung

Der Energieversorger RWE verklagt das Königreich Niederlande im Zusammenhang mit dem dortigen Kohleausstieg vor einem internationalen Schiedsgericht der Weltbank in Washington. Das geht aus einer Veröffentlichung des Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID, Fallnummer ARB/21/4) vom 2. Februar hervor, die ein Unternehmenssprecher bestätigte.

IPO/Auto1 feiern fulminantes Börsendebüt

Der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group hat ein fulminantes Börsendebüt gefeiert. Mit 53 Euro notierte der Kurs zum Ende des Xetra-Handels satte 39,5 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Euro - und dieser hatte bereits am oberen Rand der Angebotsspanne von 32 bis 38 Euro je Aktie gelegen. Mit dem Ausgabepreis ergibt sich eine Marktkapitalisierung von rund 7,9 Milliarden Euro. Diese liegt nun entsprechend höher.

Curevac platziert bei Kapitalerhöhung Greenshoe vollständig

Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac hat im Zuge seiner Kapitalerhöhung die sogenannte "Greenshoe-Option" vollständig platziert. Die Zeichner der neuen Aktien haben ihre 30-tägige Option zum Erwerb weiterer 750.000 Stammaktien ausgeübt, teilte die seit August 2020 an der Nasdaq notierte Curevac NV mit. Insgesamt wurden damit 5,75 Millionen Aktien zum Emissionspreis von 90 US-Dollar je Aktie ausgegeben.

Curevac erweitert Phase 1-Studie seines Krebstherapie-Kandidaten

Des Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac erweitert seine Studie für eine Krebstherapie. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die laufende klinische Phase 1-Studie mit dem RNA-basierten Krebstherapie-Kandidaten CV8102 erweitert werden. Die Therapie habe vielversprechende Hinweise auf die Wirksamkeit intraturmoraler Anwendung als Einzelwirkstoff sowie in Verbindung mit einer systemischen Anti-PD-1-Antikörper-Behandlung gezeigt.

Washtec übertrifft im Gesamtjahr eigene Prognosen

Die Washtec AG hat im Gesamtjahr 2020 deutlich weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr. Mit den Ergebnissen blieb der Hersteller von Autowaschanlagen aber deutlich über den eigenen Prognosen. Der Konzern verwies auf ein gutes viertes Quartal.

Bristol Myers Squibb profitiert von Leukämie-Medikamenten

Der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb Co hat im vierten Quartal bereinigt einen unerwartet hohen Gewinn berichtet und dabei von den starken Umsätzen mit den Blutkrebsmedikamenten, die das Unternehmen durch den Kauf von Celgene erworben hat, profitiert. Den Gewinnausblick für das laufende Jahr hat die Gesellschaft erhöht.

Myanmars Armee lässt Facebook sperren

Nach dem Militärputsch in Myanmar schränken die neuen Machthaber den Zugang zum Internet ein. Die Armee verfügte eine Blockade des Onlinenetzwerks Facebook. Störungen wurden auch bei weiteren digitalen Diensten gemeldet. Das Internet spielt für den Widerstand gegen den Staatsstreich eine entscheidende Rolle. In der Hauptstadt Naypyidaw gingen hunderte Anhänger der Militärregierung auf die Straße und bekundeten ihre Unterstützung für den Staatsstreich.

Glencore will Bergbauverträge in Kolumbien aufgeben

Der Rohstoffkonzern Glencore will Bergbauverträge in Kolumbien wieder an die Regierung zurückgeben, nachdem dem Konzern nicht gestattet wurde, die Förderung in den Minen wegen des Preiseinbruchs infolge der Coronavirus-Pandemie vorübergehend stillzulegen.

McKinsey akzeptiert in Opioid-Krise millionenschweren Vergleich - Medien

Im Streit um die massenhafte Verschreibung opioidhaltiger Schmerzmittel in den USA hat das Beratungsunternehmen McKinsey Medienberichten zufolge in einen millionenschweren Vergleich eingewilligt. Wie die New York Times und das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, zahlt McKinsey 573 Millionen Dollar an die US-Behörden, um mögliche Zivilklagen abzuwenden.

Microsoft setzt mit Viva auf Nachfrage für Mitarbeiter-Software

Microsoft-Chef Satya Nadella geht davon aus, dass die Covid-19-Krise eine Nachfrage nach digitalen Werkzeugen hervorgebracht hat, die auch nach der Pandemie bestehen bleibt. So gebe es einen steigenden Bedarf an breitgefassten Anwendungen für die Mitarbeiterverwaltung, denen sich Microsoft widme. Der Softwarekonzern hat dafür die "Employee Experience Platform" namens Viva vorgestellt.

US-Pharmariese Merck enttäuscht im 4. Quartal - CEO Frazier geht

Der US-Pharmakonzern Merck hat im vierten Quartal auf bereinigter Basis weniger verdient als erwartet und auch beim Umsatzwachstum enttäuscht. Allerdings ist der Ausblick auf das laufende Jahr besser als bislang angenommen. Auch eine Personalie hatte der Pharmariese im Gepäck: CEO Kenneth C. Frazier wird Ende Juni in den Ruhestand gehen, Nachfolger wird CFO Robert M. Davis.

Philip Morris profitiert von geringeren Kosten

Der US-Tabakkonzern Philip Morris International hat im vergangenen Quartal weniger umgesetzt, aber dank niedrigerer Kosten mehr verdient als erwartet. Für das laufende Jahr geht Philip Morris, zu dem auch die Marken Marlboro und Chesterfield gehören, von einem weiteren Gewinnwachstum aus. Im Jahr 2020 habe man trotz des beispiellosen Gegenwinds durch die Covid-19-Pandemie eine robuste Geschäftsentwicklung erreicht, sagte CEO André Calantzopoulos.

Vale zahlt 7 Milliarden Dollar für Dammbruch von Brumadinho

Brasiliens Bergbaukonzern Vale wird 7 Milliarden Dollar Entschädigung für den Dammbruch von Brumadinho zahlen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt mit dem brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais getroffen, wie Vale mitteilte. Bei dem Unglück, das eine riesige Schlammlawine auslöste, waren vor ziemlich genau zwei Jahren 270 Menschen getötet, Flüsse verseucht und die Umgebung weiträumig verwüstet worden.

