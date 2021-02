Die Deutsche Bahn hat angesichts des angekündigten Winterwetters vor Zugausfällen und Verspätungen im Norden Deutschlands am Wochenende gewarnt. Ab Samstagmittag seien Auswirkungen des angekündigten starken Schneefalls auf das Bahnnetz möglich, hieß es am Freitag auf der Internetseite des Unternehmens. Die Warnung gilt bis einschließlich Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für das Wochenende starken Schneefall und Glatteis vom Münsterland bis nach Brandenburg an.

Curevac plant für 2022 bis zu 1 Milliarde Dosen Covid-19-Vakzin

Curevac rechnet damit, über ein Netzwerk an Partnerschaften im kommenden Jahr bis zu 1 Milliarde Dosen seines mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs zu produzieren, nach bis zu 300 Millionen Dosen im laufenden Jahr. Wie der Tübinger Biopharmaziekonzern in einer Telefonkonferenz mit Investoren weiter mitteilte, soll sein flexibles europäische Partner-Netzwerk sicherstellen, dass variable Nachfrage bedient werden kann und Risiken entlang der Lieferkette minimiert werden.

Curevac arbeitet mit Großbritannien gegen Virus-Mutaten zusammen

Der Pharmakonzern Curevac arbeitet mit der britischen Regierung zur Entwicklung und Herstellung potentieller Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2-Varianten zusammen. Die entwickelten Impfstoffkandidaten sollen im Vereinigten Königreich sowie den zugehörigen Gebieten hergestellt und vertrieben werden, teilte die Gesellschaft aus Tübingen mit.

Telefonica legt 1&1 Drillisch in Preisstreit verbessertes Angebot vor

Telefonica Deutschland hat der United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch im Streit um die Preise für die Nutzung ihres Mobilfunknetzes am Freitag ein verbessertes Angebot unterbreitet. 1&1 Drillisch hat nun bis zum 19. Februar Zeit, das Angebot anzunehmen. Zuvor hatte die EU-Kommission mitgeteilt, das von Telefonica im Oktober vorgelegte Angebot müsse nachgebessert werden.

Intesa mit Milliardenverlust - Mehr Synergien aus UBI-Kauf

Die Übernahme des kleineren Rivalen UBI Banca hat der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo im vierten Quartal einen Milliardenverlust beschert. Gleichzeitig wird die Bank zuversichtlicher für die Synergien aus dem Zukauf.

Uniqa muss Vorsteuerergebnis und Eigenkapital 2019 berichtigen

Der österreichische Versicherer Uniqa muss seinen Vorsteuergewinn sowie das Konzerneigenkapital berichtigen. Grund dafür sei eine Änderung der Wertansätze der Firmenwerte für Bulgarien und Rumänien, wodurch sich eine Wertminderung von 54,6 Millionen Euro ergebe, teilte die Uniqa Insurance Group AG mit.

FDA-Ausschuss berät am 26. Februar über Covid-19-Impfstoff von J&J

Ein Beratungsausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA tritt sich am 26. Februar zu einer ganztägigen Sitzung, um den Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 von Johnson & Johnson (J&J) zu diskutieren. Dies ist der nächste Schritt im regulatorischen Prozess, nachdem der US-Pharmakonzern J&J am Donnerstag mitteilte, er habe einen Zulassungsantrag für seinen experimentellen Impfstoff bei der FDA eingereicht.

Robinhood beendet Handelsbeschränkungen für Gamestop und AMC

Die Online-Handelsplattform Robinhood Markets hat Handelsbeschränkungen für zwei Aktien aufgehoben, die zuletzt von Kleinanlegern in die Höhe gejubelt worden waren: GameStop und AMC Entertainment.

Chinas Café-Kette Luckin Coffee beantragt Insolvenzschutz in den USA

Die chinesische Café-Kette Luckin Coffee hat am Freitag in den USA Insolvenzschutz nach Chapter 15 beantragt. Der Schritt kommt weniger als zwei Monate, nachdem sich das angeschlagene Unternehmen zur Zahlung einer Geldstrafe bereit erklärt hatte, um Vorwürfe der US-Regulierungsbehörden beizulegen, dass es Umsätze in Höhe von Hunderten Millionen Dollar gefälscht hat.

