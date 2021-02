Das langjährige Grenke-Vorstandsmitglied Mark Kindermann nimmt nach kritischen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Compliance-Organisation und der internen Revision im Rahmen laufender Prüfungen seinen Hut. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Kindermanns Wunsch entsprochen, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden und sein Vorstandsmandat sowie alle weiteren Konzernmandate mit dem heutigen Tag niederzulegen.

Hochtief erhält Zuschlag für Weiterbau der A1-Rheinbrücke

Hochtief hat von der Autobahn GmbH den Zuschlag für den Weiterbau der Rheinbrücke auf der Autobahn 1 in Leverkusen erhalten. Gemeinsam mit seinen Partnern SEH Engineering, Eiffage Métal, Iemants und Max Bögl ist das Unternehmen beauftragt, bis Ende 2023 einen Brückenteil des rund einen Kilometer langen Bauwerks zu vollenden, wie der Baukonzern mitteilte. An dem Auftragsvolumen von 216 Millionen Euro für die Arbeitsgemeinschaft hält Hochtief einen Anteil von 32 Prozent.

Uniper prüft Herstellung von grünem Wasserstoff in Rotterdam

Der Energieversorger Uniper will nahe seines niederländischen Steinkohlekraftwerks Maasvlakte in Rotterdam die großflächige Produktion von grünem Wasserstoff erproben. Dazu plant das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen zusammen mit dem Hafenbetrieb Rotterdam bis zum Sommer eine Machbarkeitsstudie. Uniper strebt nach eigenen Angaben an, 2025 eine Wasserstoffanlage mit einer Kapazität von 100 Megawatt auf seinem Gelände zu bauen und deren Kapazität auf bis zu 500 Megawatt zu erweitern.

MLP übernimmt Versicherungsmakler RVM

Der Finanzdienstleister MLP stärkt sein Versicherungsgeschäft mit einer Übernahme. Das Unternehmen übernimmt laut Mitteilung die RVM Versicherungsmakler GmbH & Co KG. Der Gesamtkaufpreis liege im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Tele Columbus empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots

Vorstand und Aufsichtsrat der Tele Columbus AG empfehlen ihren Aktionären, das Übernahmeangebot der Kublai GmbH anzunehmen und ihre Aktien anzudienen. Kublai ist eine Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure steht. Die Offerte sei fair und angemessen.

Intesa Sanpaolo kauft Versicherer für 390 Millionen Euro von BNP

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo verstärkt sich im Versicherungsgeschäft mit einer Übernahme. Für 390 Millionen Euro übernimmt die Intesa Sanpaolo SpA eigenen Angaben zufolge die Cargeas Assicurazioni SpA von Wettbewerber BNP Paribas.

Novartis-Mittel Asciminib bekommt US-Status als Durchbruch-Therapie

Die Novartis AG kann auf eine beschleunigte Zulassung ihres Mittels Asciminib zur Bekämpfung der Leukämie hoffen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab dem Medikament den Status als "Durchbruch-Therapie" bei bestimmten Patientengruppen, wie der Pharmakonzern mitteilte.

Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin

Der US-Elektroautohersteller Tesla setzt im großen Stil auf die Kryptowährung Bitcoin. Wie das Unternehmen von Konzernchef Elon Musk am Montag mitteilte, investiert Tesla 1,5 Milliarden Dollar in die digitale Währung. Der Wert des Bitcoin war in den vergangenen Monaten stark gestiegen - Anfang Januar kletterte er zwischenzeitlich auf über 40.000 Dollar.

Chinesischer Regulierer befragt Tesla zu Qualitätsproblemen

Chinesische Regulierer haben jüngst Vertreter von Tesla für eine Befragung zu Qualitätsproblemen einbestellt. Dabei sei der Elektrowagenhersteller aufgefordert worden, das chinesische Gesetz zu achten und das interne Management für mehr Qualität und Sicherheit der Produkte zu stärken, teilte die chinesische Behörde Staatliche Verwaltung für die Marktregulierung mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 12:45 ET (17:45 GMT)