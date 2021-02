indizes in diesem Artikel SDAX 15.435,4

-0,4% Charts

News

Analysen

Der Insolvenzverwalter von Air Berlin ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit Beschwerden gegen Urteile zugunsten der Piloten gescheitert. Seine acht Verfassungsbeschwerden würden nicht zur Entscheidung angenommen, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. Es ging um frühere Urteile des Bundesarbeitsgerichts, das Kündigungen von Piloten für unwirksam erklärt hatte. (Az. 1 BvR 1771/20 u.a.)

Discounterriese Aldi schiebt US-Expansion weiter an

Der deutsche Lebensmittelhändler Aldi beschleunigt seine US-Expansion und will in diesem Jahr 100 neue Niederlassungen eröffnen. Die Geschäfte sollen sich auf die Regionen Arizona, Florida, Kalifornien und den Nordosten konzentrieren.

Deutz verlängert Mandat von Vorstandschef Hiller um fünf Jahre

Der Chef des Motorenherstellers Deutz bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat das Mandat von Frank Hiller bis zu 31. Dezember 2026 verlängert, wie die Deutz AG mitteilte. Hiller ist seit dem 1. Januar 2017 Vorstandsvorsitzender des im SDAX notierten Unternehmens.

Astrazeneca kooperiert mit deutscher Firma bei Impfstoff-Produktion

Das britisch-schwedische Pharma-Unternehmen Astrazeneca schließt sich bei der Produktion seines Corona-Impfstoffs mit der Dessauer Firma IDT Biologika zusammen. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Laut IDT Biologika soll in "zusätzliche Kapazitäten zur Impfstoffherstellung an seinem Hauptsitz Dessau" investiert werden, wobei Details zu der Zusammenarbeit in den kommenden Wochen festgelegt würden.

Ermittler: Nach Boeing-Absturz in Indonesien Hinweise auf technischen Defekt

Nach dem Absturz eines Boeing-Passagierflugzeugs in Indonesien zu Jahresbeginn haben die Ermittler Hinweise auf einen technischen Defekt gefunden. Die automatische Schubregelung sei auf beiden Seiten defekt gewesen, sagte der Ermittler Nurcahyo Utomo bei der Vorstellung eines vorläufigen Untersuchungsberichts am Mittwoch. Die Maschine vom Typ 737-500 der Fluggesellschaft Sriwijaya Air war am 9. Januar mit 62 Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen starben.

Verkauf von Tiktok in USA liegt auf Eis - Kreise

Der Verkauf des US-Geschäfts der populären Video-App Tiktok an eine Gruppe aus Oracle und Walmart liegt für unbestimmte Zeit auf Eis. Der neue US-Präsident Joe Biden wolle die vom Vorgänger Donald Trump eingeleiteten Schritte hinsichtlich mutmaßlicher Sicherheitsprobleme durch chinesische Firmen umfassend prüfen, sagten informierte Personen. Die Biden-Administration wolle eine eigene Antwort auf das potenzielle Sicherheitsrisiko erstellen, das durch die Sammlung von Daten chinesischer Tech-Unternehmen entstehe.

Coca-Cola rechnet 2021 mit profitablem Wachstum

Coca-Cola strebt für das neue Geschäftsjahr ein hoch einstelliges organisches Umsatzwachstum und einen mindestens ebensolches Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie an, das bestenfalls auch niedrig zweistellig ausfallen könnte. In der Prognose ist ein Wechselkurseffekt von 3 bis 4 Prozent enthalten, wie die Coca Cola Co. mitteilte.

General Motors übertrifft Erwartungen mit Milliardengewinn

General Motors hat im vierten Quartal dank deutlich höherer Einnahmen wieder einen Milliardengewinn erzielt. Die Erwartungen der Analysten übertraf der US-Autokonzern deutlich. Für das laufende Gesamtjahr zeigte sich die General Motors Co (GM) trotz des Gegenwinds wegen der Chip-Engpässe und höherer Rohmaterialpreise relativ zuversichtlich.

Under Armour überrascht bei Umsatz und Gewinn

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat im vierten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Der Adidas-Wettbewerber warnte aber bei Vorlage der Quartalszahlen davor, dass weitere Unterbrechungen oder Schließungen infolge der Pandemie das Geschäft belasten könnten. In den drei Monaten sank der Umsatz laut Mitteilung auf 1,4 Milliarden von 1,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2021 12:35 ET (17:35 GMT)