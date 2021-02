Der britische Pharmakonzern Astrazeneca plc arbeitet an der Beseitigung von Problemen in der Impfstoff-Produktion und will den monatlichen Ausstoß des Corona-Vakzins bis April auf monatlich 200 Millionen Dosen annähernd verdoppeln. Gleichzeitig werde auch an der Verbesserung des Impfstoffes gearbeitet, damit dieser auch besser gegen die Varianten des Virus wirksam ist, wie das Unternehmen mitteilte.

Kraft Heinz verkauft Planters für 3,35 Milliarden US-Dollar

Der Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz Co verkauft sein Nussgeschäft Planters für 3,35 Milliarden US-Dollar in bar an den Wettbewerber Hormel Foods Corp.

Novartis kauft Glaxo-Antibiotikumsparte Cephalosporin

Die Novartis-Sparte Sandoz kauft das Antibiotika-Geschäft Cephalosporin des britischen Pharmakonzerns Glaxosmithkline plc. Die Briten erhalten dafür zunächst 350 Millionen US-Dollar mit der Möglichkeit von weiteren Meilensteinzahlungen im Umfang von 150 Millionen Dollar, wie Sandoz mitteilte.

Ryanair fliegt im Winter auf 700 neuen Strecken

Der Billigflieger Ryanair will ab kommenden Oktober auf 700 neuen Routen Flüge anbieten. Weitere Ziele könnten in den kommenden Wochen noch hinzukommen, teilte die Ryanair Holdings plc mit. Mit im Angebot sollen Flüge in den sonnigen Süden sein, wie Zypern, Griechenland, Sizilien oder Malaga.

Russischer Aluminiumriese Rusal will Aluminium Rheinfelden übernehmen

Der russische Aluminiumriese Rusal will die insolvente Firma Aluminium Rheinfelden im baden-württembergischen Landkreis Lörrach kaufen. Rusal erklärte am Donnerstag, Aluminium Rheinfelden sei ein wichtiger Zulieferer für die globale Autoindustrie. Eine Kaufsumme nannte der russische Konzern nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium und das -kartellamt müssten einer Übernahme zustimmen.

