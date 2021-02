Der Bahninfrastrukturkonzern Vossloh hat eine nachhaltigkeitsorientierte Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Millionen Euro platziert. Die Emission war deutlich überzeichnet und ist für die kommenden fünf Jahre mit 4,0 Prozent verzinst, wie die Vossloh AG mitteilte.

3M will 1 Milliarde Dollar für Klimaneutralität ausgeben

Der US-Konzern 3M will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, will 3M nach eigenen Angaben in den nächsten 20 Jahren rund 1 Milliarde US-Dollar investieren. Darüber hinaus will 3M den Wasserverbrauch in seinen Werken bis 2030 um ein Viertel reduzieren.

Bislang nur kleiner Teil gelieferter Astrazeneca-Impfdosen verimpft

Nachdem die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca zwischen der EU und dem britisch-schwedischen Hersteller hart umkämpft gewesen sind, liegt das Präparat in den Bundesländern nun offensichtlich auf Halde. Bundesweit wurden von 736.800 bislang gelieferten Impfdosen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag lediglich 64.869 Dosen verimpft.

Johnson & Johnson beantragt Corona-Impfstoff-Zulassung in der EU

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU) beantragt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 12:36 ET (17:36 GMT)