Die Ceconomy-Aktionäre haben die Kapitalmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einigung zwischen Ceconomy und dem Mediamarktsaturn-Minderheitsaktionär Convergenta abgesegnet. Damit haben sie grünes Licht für die Beendigung eines langjährigen Streits zwischen Ceconomy und Convergenta der Familie Kellerhals gegeben. Im Zuge der Transaktion will Convergenta seinen Anteil von 21,62 Prozent an der Mediamarktsaturn Holding (MSH) an Ceconomy verkaufen. Convergenta bekommt dafür bis zu 29,9 Prozent an Ceconomy und wird damit größter Aktionär.

Ceconomy-CEO: FNAC-Darty-Verkauf derzeit nicht geplant

Ceconomy sieht die französische Elektronikhandelskette FNAC Darty als "strategische Finanzbeteiligung" an und hat "derzeit keine Pläne", den Anteil an FNAC Darty zu veräußern, sagte CEO Bernhard Düttmann auf der virtuellen Hauptversammlung. Nachdem coronabedingt im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Wertminderung auf die Beteiligung anfiel, rechnet der Konzern nach Ende der Covid-19-Krise wieder mit einem positiven Gewinnbeitrag durch FNAC. Ceconomy hält gut 24 Prozent an FNAC Darty.

EQS Group platziert für 13,6 Millionen Euro neue Aktien

Die EQS Group hat wie geplant knapp 360.000 neue Aktien platziert. Bei einem Stückpreis von 38,00 Euro ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von 13,6 Millionen Euro, wie der Spezialist für Compliance-Lösungen im Anschluss mitteilte. Am Morgen hatte das Unternehmen die Kapitalerhöhung angekündigt.

Lang & Schwarz mit erfolgreichstem Geschäftsjahr der Firmengeschichte

Für die Lang & Schwarz AG war das vergangene Jahr das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Wie das Wertpapierhandelshaus mitteilte, verzehnfachte sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 55,058 Millionen Euro von 5,482 Millionen im Jahr davor. Allein im vierten Quartal stieg das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 20,298 Millionen Euro von 2,109 Millionen im Vorjahresquartal. Der Konzernjahresüberschuss von 30,906 (Vorjahr 0,710) Millionen Euro sei ein neuer Rekordwert, so Lang & Schwarz. Auch im neuen Jahr gehe es ungebrochen so weiter.

Robert Bosch Venture Capital investiert in Startup Recogni

Die Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC) hat sich an einer Finanzierungsrunde für das Startup Recogni beteiligt. Wie die Corporate-Venture-Capital-Gesellschaft der Bosch-Gruppe mitteilte, wird die 48,9 Millionen US-Dollar umfassende Runde von WRVI Capital angeführt; weitere neue und bestehende Investoren sind der Mayfield Fund, Continental, Toyota AI Ventures, BMW iVentures, FluxUnit und DNS Capital. Die 2017 gegründete Recogni Inc mit entwickelt den weiteren Angaben zufolge eine künstliche Intelligenz gestützte Inferenzplattform für autonome Fahrzeuge und ADAS-Anwendungen (Advanced Driver-Assistance Systems).

Blackrock macht Unternehmen Vorgaben beim Klimaschutz

Blackrock macht Unternehmen beim Thema Umwelt Druck. Der Vermögensverwalter hat damit gedroht, gegen Vorstände zu stimmen, die Klimarisiken übersehen. Zuvor hatte Blackrock-CEO Larry Fink in seinem jährlichen Brief an die Konzernchefs geschrieben, dass Unternehmen mehr Informationen darüber bereitstellen sollten, was sie tun, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Lakestar Spac I will 275 Mio Euro einsammeln - Erstnotiz Montag

In Frankfurt soll am kommenden Montag das erste europäische Übernahmevehikel, ein sogenannter Spac, an die Börse gehen und einen Investmenttrend von der Wall Street nun auch hierzulande populär machen. Der Schweizer Wagniskapitalgeber Lakestar wird am Donnerstag beginnen, bis zu 275 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einzuwerben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Angeboten werden bis zu 27,5 Millionen Einheiten zum Preis von je 10 Euro, die jeweils aus einer Aktie und einem Drittel Optionsschein bestehen.

Capgemini verdient 2020 dank höherer Umsätze und Buchungen mehr

Das französische Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini hat im vergangenen Jahr bei höheren Einnahmen und Buchungen mehr verdient. Der Nettogewinn stieg 2020 auf 957 Millionen Euro von 856 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die Capgemini SE mitteilte. Der Umsatz legte von 14,13 Milliarden auf 15,85 Milliarden Euro zu.

Von der Leyen: EU kauft weitere 300 Millionen Dosen von Moderna-Impfstoff

Die EU hat sich 300 Millionen weitere Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna gesichert. Brüssel habe einen entsprechenden zweiten Liefervertrag mit dem US-Konzern genehmigt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nach Angaben des Unternehmens sollen zunächst 150 Millionen dieser Dosen im dritten und vierten Quartal 2021 geliefert werden.

News Corp. verkauft Google News journalistische Inhalte

News Corp. wird Google News hochwertige Nachrichten und Berichte gegen "signifikante Zahlungen" zur Veröffentlichung im Internet zur Verfügung stellen. Eine entsprechende auf drei Jahre angelegte Vereinbarung schloss der Verlagskonzern mit der Google-Mutter Alphabet. Dow Jones, der Betreiber dieser Nachrichtenagentur, ist Teil von News Corp.

