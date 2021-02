Die Leifheit AG hat im abgelaufenen Gesamtjahr dank eines Schlussspurts im vierten Quartal das obere Ende der Prognosebandbreite beim operativen Gewinn erreicht. Damit dürfte der Haushaltswarenhersteller das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr knapp verdoppelt haben. Im neuen Gesamtjahr will das Unternehmen seine TV-Werbung auf weitere europäische Märkte ausweiten.

Briefbomben an Lidl, Wild-Werke und Hipp wohl in Ulm verschickt

In der Serie von bisher drei Briefbomben an Lebensmittelhersteller und -händler haben die Ermittler eine erste heiße Spur. Die drei Postsendungen wurden wohl in Ulm verschickt, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilten. Darauf weise eine Spur hin. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte keine näheren Angaben zu der Spur machen.

Eni legt Sparten zusammen und ändert Dividendenpolitik

Der italienische Energiekonzern Eni SpA plant im Rahmen seines Strategieplans für die Jahre 2021 bis 2024 unter anderem die Zusammenlegung der Bereiche Erneuerbare Energien und Privatkunden sowie eine neue Dividendenpolitik. Eni will mit dem fusionierten Segment bis 2030 einen Kundenstamm von 15 Millionen Kunden und eine installierte Kapazität an "grüner" Energie von 15 Gigawatt erreichen. Die Gesamtinvestition für das Geschäft wird sich in dem Zeitraum auf 4 Milliarden Euro belaufen.

Honda ernennt Entwicklungschef zum neuen CEO

Der Autokonzern Honda hat einen neuen Chef. Entwicklungschef Toshihiro Mibe soll ab April die Leitung des japanischen Herstellers laut Mitteilung übernehmen. Er übernimmt den Posten von Takahiro Hachigo, der sechs Jahre an der Spitze der Honda Motor Co stand. Zuletzt hatte der Manager Werke geschlossen, die Modellpalette eingedampft und das Entwicklungsgeschäft verschlankt.

Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung bei der WHO

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat einen weiteren Zulassunganstrag für seinen Corona-Impfstoffkandidaten eingereicht. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er eine Notfallzulassung bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beantragt. Eine solche Zulassung von der WHO ermöglicht eine Bereitstellung des Mittels über Covax, einer weltweiten Initiative zur Bereitstellung von Corona-Impfstoffen in armen Ländern.

Norwegian Air plant Rekapitalisierung bis Ende April

Norwegian Air will die rechtlichen Schritte für ihre Restrukturierung und den Ausstieg aus dem Insolvenzschutz so schnell wie möglich einleiten. Die norwegische Billigfluglinie teilte mit, sie peile an, die Rekapitalisierung bis Ende April abzuschließen. Der Beginn der Kapitalerhöhung sei für Ende März oder Anfang April geplant, die Zeichnungsfrist ab Mitte April. Ein Abschluss werde für Ende April angestrebt.

Renault und Faurecia kooperieren bei Wasserstoff-Speichersystemen

Renault und Faurecia werden künftig bei Wasserstoff-Speichersystemen zusammenarbeiten, wie der französische Autobauer und der Autozulieferer mitteilten. Die Faurecia SE werde ab Ende 2021 die Wasserstoff-Speichersysteme für eine erste Flotte von Renaults leichten Nutzfahrzeugen liefern.

