Die Aktionäre des Sportartikelherstellers Adidas können sich für 2020 wieder über eine Dividende freuen. Wie die Adidas AG mitteilte, hat der Vorstand die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen beschlossen. Wenn der Aufsichtsrat den Vorschlag genehmigt und die Hauptversammlung im Mai zustimmt, will Adidas 3,00 Euro je Aktie für 2020 ausschütten.

Delivery Hero begibt neue Aktien für Aktienoptionsprogramm

Die Delivery Hero SE begibt 560.274 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen des bestehenden Aktienoptionsprogramms für die Mitarbeiter und Unterstützer des Essenslieferanten. Die Emission entspreche 0,27 Prozent des Grundkapitals, wie das Unternehmen mitteilte.

Bundesgerichtshof verhandelt Dieselklage gegen Audi

Volkswagen haftet im Dieselskandal - doch ob das automatisch auch für seine Konzerntochter Audi gilt, das ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) noch offen. Der zuständige sechste Zivilsenat ließ am Dienstag in einer Verhandlung in Karlsruhe erkennen, dass er ein früheres Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg voraussichtlich aufheben wird. Dieses hatte Audi zu Schadenersatz gegenüber einem Gebrauchtwagenkäufer verpflichtet.

Uniper und Baywa schließen Partnerschaft bei LNG-Tankstellen

Der Düsseldorfer Versorger Uniper und der Münchner Agrar- und Energiekonzern Baywa arbeiten im Bereich des erdgasbetriebenen Schwerlastverkehrs zusammen. Künftig können Baywa-Kunden ihre Lastkraftwagen bargeldlos mit Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, LNG) an den Tankstellen der Uniper-Tochter Liqvis betanken, teilte die im MDAX notierte Uniper SE mit.

Cewe will Dividende auf 2,30 Euro anheben

Die Cewe Stiftung & Co. KGaA will für das vergangene Jahr eine Dividende von 2,30 Euro zahlen. Das ist deutlich mehr als die 2 Euro für 2019, wie der Foto-Finisher mitteilte.

Deutsche Konsum REIT ab 8. März auch an Börse Johannesburg notiert

Die Aktien der Deutsche Konsum REIT AG werden demnächst auch an der Johannesburger Börse in Südafrika gehandelt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es die Zulassung für das Zweitlisting im Main Board der Johannesburg Stock Exchange (JSE) erhalten, nachdem zuvor die südafrikanische Zentralbank ihre Zustimmung erteilt habe.

IPO/Lakestar Spac mit starkem Börsendebüt

Mit einem Kursplus von 14,5 Prozent hat die Aktie des Wagniskapitalgebers Lakestar Spac I ihren ersten Handelstag an der Frankfurter Börse beendet. Das erste europäische Übernahmevehikel, ein sogenannter Spac (Special Purpose Acquisition Company) der Schweizer Lakestar war zu 10 Euro je Einheit ausgegeben worden, der erste Kurs lag am Montag bei 11,15 Euro. Zum Handelsschluss kostete das Papier 11,448 Euro.

Rapper Jay-Z and LVMH lassen bei Champagner-JV die Korken knallen

Jay-Z und LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE bündeln ihre Kräfte im Champagner-Geschäft und zementieren damit die Allianz zwischen der Welt des Hip-Hop und des Luxus, während die Covid-19-Pandemie den Absatz von Schaumwein bei festlichen Anlässen weltweit einbrechen lässt.

Apple liefert im vierten Quartal global die meisten Smartphones aus

Apple ist im vierten Quartal an Samsung vorbeigezogen und erstmals seit vier Jahren wieder die Nummer Eins auf dem weltweiten Smartphone-Markt. Der iPhone-Hersteller kam im Weihnachtsquartal auch dank seiner neuen Geräte auf einen Marktanteil von 20,8 Prozent, wie aus den Daten des Marktforschers Gartner hervorgeht. Samsung erreichte einen Anteil von 16,2 Prozent.

IPO/Datencenter-Betreiber Cyxtera geht über Spac-Deal an die Börse

Der Datencenter-Betreiber Cyxtera Technologies geht mithilfe des Finanzinvestors Starboard Value an die Börse. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, soll der Schritt an die Börse über die Fusion mit einer Mantelgesellschaft, einem sogenanntes Spac, erfolgen. Cyxtera wird in dem Deal mit rund 3,4 Milliarden US-Dollar bewertet.

Goodyear übernimmt Cooper Tire für 2,8 Milliarden Dollar

Der US-Reifenhersteller Goodyear verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er die Cooper Tire & Rubber Co. In dem Deal wird das Unternehmen mit rund 2,8 Milliarden US-Dollar bewertet.

IPO/Roblox geht am 10. März an US-Börse

Nach der Verschiebung seines Börsengangs traut sich der Videospieleproduzent Roblox nun doch aufs Parkett. Am 10. März soll der erste Handelstag an der New York Stock Exchange sein, teilte das Unternehmen mit.

