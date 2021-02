Der Online-Luxusmode-Marktplatz Mytheresa hat im zweiten Geschäftsquartal die Gewinne etwa verdoppelt und dabei angesichts coronabedingt geschlossener Geschäfte von Wachstum bei Kundenzahlen und Bestellungen profitiert. Durch Senkung der Kosten pro Kunde verbesserten sich die Margen. Der Umsatz legte um mehr als ein Drittel zu, wie die kürzlich an die New Yorker Börse gegangene Mutter MYT Netherlands Parent BV des Münchener Online-Luxus-Marktplatzes berichtete.

Merck KGaA erzielt mit MS-Mittel Mavenclad Erfolg in Impfstudie

Die Merck KGaA hat mit ihrem Multiple-Sklerose-Medikamenten Mavenclad in einer Impfstoffstudie Erfolge erzielt. Laut Daten der Studie MAGNIFY-MS entwickelten Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS), die mit Mavenclad behandelt werden, eine Immunantwort auf die Impfung gegen saisonale Influenza- oder Varizella-Zoster-Viren. Letztere gehören zu den Herpesvieren. Die Immunantwort sei unabhängig vom zeitlichen Abstand zwischen der Impfung und der Einnahmen von Mavenclad gewesen.

Saint-Gobain-Gewinn bricht 2020 ein - Dividende aber geplant

Die französische Compagnie de Saint-Gobain hat im vergangenen Jahr pandemiebedingt weniger verdient und umgesetzt. Die Aktionäre sollen aber dennoch eine Dividende bekommen, die allerdings mit 1,33 Euro je Anteilsschein etwas geringer ausfällt als im Vorjahr mit 1,38 Euro. Zudem teilte der Baustoffkonzern am Donnerstag mit, die Rollen von Chairman und des CEO zu trennen.

IPO/Coinbase will an die US-Börse

Die Coinbase Global Inc hat ihre Unterlagen für einen IPO bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Geplant sei ein Listing an der Nasdaq, teilte das Unternehmen mit, das bei einem Gang aufs Parkett der bekannteste Krypto-Währungs-Spezialist an der Börse wäre.

Twitter will Umsatz bis 2023 verdoppeln

Der Kurznachrichtendienst Twitter will seinen Jahresumsatz in den nächsten Jahren mindestens verdoppeln. Dabei will das Social-Media-Unternehmen mehr Nutzer und Werbekunden gewinnen, um sein Geschäft zu steigern. Twitter kündigte das Ziel an, bis 2023 einen Umsatz von 7,5 Milliarden Dollar oder mehr zu erreichen, verglichen mit den 3,7 Milliarden Dollar im letzten Jahr.

