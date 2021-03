Amgen kauft Biotechfirma Five Prime Therapeutics für 1,9 Mrd Dollar

Der US-Pharmakonzern Amgen verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme im Biotechsektor. Wie die Amgen Inc mitteilte, wird die Five Prime Therapeutics Inc für 38,00 US-Dollar je Aktie in bar übernommen. Der Preis liegt 79 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Mittwoch. Five Prime Therapeutics werde dadurch mit 1,9 Milliarden Dollar bewertet. Abgeschlossen werden soll der Deal im zweiten Quartal.

Twitter-Chef Dorsey übernimmt Mehrheit an Jay-Zs Streamingdienst Tidal

Der von Twitter-Chef Jack Dorsey gegründete Onlinebezahldienst Square übernimmt die Mehrheit am Musikstreamingdienst Tidal des Rappers Jay-Z. Square zahlt dafür 297 Millionen Dollar in Geld und Aktien. "Letztlich geht es um eine einfache Idee: Neue Wege zu finden, um die Arbeit von Künstlern zu unterstützen", erklärte Dorsey. Jay-Z hatte Tidal 2015 vom skandinavischen Unternehmen Aspiro für 56 Millionen Dollar gekauft.

