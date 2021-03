K+S hat in der Frage möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung Rückendeckung vom Wirtschaftsprüfer Deloitte bekommen. Für den Konzernabschluss 2020 gebe es ein uneingeschränktes Testat des Abschlussprüfers, teilte der Kalikonzern aus Kassel am Dienstag mit. Die Wertminderung auf Vermögenswerte in der Operativen Einheit Europe+ belaufe sich danach auf 1,86 Milliarden Euro und falle somit rund 140 Millionen Euro geringer aus als bisher erwartet. Auch sei Deloitte zu dem Schluss gekommen dass die Wertminderung nicht früher hätte erfasst werden müssen.

K+S 2020 mit hohem Verlust - 2021 hilft ein Sondereffekt

K+S ist im Geschäftsjahr 2020 wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Aufgrund einer Wertminderung von 1,86 Milliarden Euro angesichts zu erwartender langfristig niedriger Kalipreise ging das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern auf minus 1,803 Milliarden Euro zurück, wie der Düngemittelhersteller in Kassel mitteilte. Das EBITDA im fortgeführten Geschäft erreichte 266,9 Millionen Euro und inklusive dem verkauften amerikanischen Salzgeschäft 444,8 Millionen Euro.

OHB und ESA unterzeichnen Vertrag über Wettersatellit

Der Bremer OHB-Konzern und die Raumfahrtbehörde ESA haben beim Programm Arctic Weather Satellite (AWS) Nägel mit Köpfen gemacht. Wie der Raumfahrtkonzern mitteilte, haben die OHB SE und die ESA den entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf 32,5 Millionen Euro.

Edeka verkauft Lieferdienst an tschechischen Internet-Investor

Der Lebensmittelhändler Edeka verkauft seinen Lieferdienst Bringmeister an die tschechische Investment-Gruppe Rockaway. Alle rund 260 Arbeitsplätze in Logistik, Einkauf, IT und Verwaltung blieben erhalten, teilte Edeka am Dienstag mit. Sie gehen "eins zu eins" auf den neuen Eigentümer über. Unter der Führung von Rockaway Capital eröffneten sich "neue Perspektiven zur Weiterentwicklung".

IPO/International School Augsburg erlöst 1,74 Mio Euro brutto bei IPO

Die International School Augsburg kann im Rahmen ihres Börsenganges wesentlich weniger Aktien verkaufen als geplant. Der Bruttoemissionserlös des Schulbetreibers beläuft sich auf 1,737 Millionen Euro brutto, wie die Gesellschaft nach Abschluss der Zeichnungsfrist mitteilte. Gezeichnet wurden 139.013 neue Aktien. Ursprünglich anvisiert war ein Bruttoemissionserlös von knapp 8 Millionen Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 18. März im Freiverkehr der Börse München gehandelt.

Bouygues will die Hälfte seiner Alstom-Beteiligung versilbern

Der französische Mischkonzern Bouygues will 12 Millionen Alstom-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkaufen - das ist etwas mehr als die Hälfte seiner Beteiligung an dem Bahntechnikkonzern. Nach Abschluss der Transaktion sinkt die Alstom-Beteiligung von Bouygues auf 3,12 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Für diese Aktien gilt eine 60-tägige Haltefrist. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt sofort.

Boeing verzeichnet im Februar wieder anziehende Aufträge

Boeing hat im Februar zum ersten Mal seit 14 Monaten wieder steigendes Neugeschäft verzeichnet. Der Flugzeughersteller verzeichnete 82 Bestellungen von Großraumflugzeugen und 737-MAX-Jets.

Chevron legt Pläne für höhere Rendite und weniger Emissionen vor

Der US-Ölkonzern Chevron will seine Rendite auf das eingesetzte Kapital bis 2025 mehr als verdoppeln und seinen CO2-Ausstoß bis 2028 um 35 Prozent reduzieren. "Chevrons Nachricht an die Investoren lässt sich in vier Worten zusammenfassen: höhere Renditen, weniger CO2", sagte CEO und Chairman Michael Wirth.

Navistar mit höherem Verlust - wachsende Nachfrage erwartet

Der Lkw-Hersteller Navistar hat seinen Verlust im ersten Quartal ausgeweitet. Der US-Konzern, der künftig zur Volkswagen-Tochter Traton gehören wird, sieht aber mit der Ausweitung der Impfungen und den Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen eine steigende Nachfrage nach Lkw.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 12:44 ET (17:44 GMT)