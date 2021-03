Ein Volkswagen-Käufer, der sein Auto nach Bekanntwerden des Dieselskandals erworben hat, hat keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen eines sogenannten Thermofensters. VW habe sich hier nicht sittenwidrig verhalten, teilte am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einer ersten Entscheidung zu einem solchen Fall mit. Er wies die Beschwerde zurück, mit der der Kläger eine Zulassung der Revision erreichen wollte. (Az. VI ZR 889/20)

EMA sieht kein erhöhtes Blutgerinnsel-Risiko durch Corona-Impfungen

Das Risiko von Blutgerinnseln erhöht sich nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) durch eine Corona-Impfung nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen sei "die Zahl der thromboembolischen Ereignisse bei geimpften Menschen nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung", teilte die EMA am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit. Zuvor hatten Dänemark und Norwegen den Gebrauch des Astrazeneca-Impfstoffs wegen eines befürchteten Zusammenhangs zwischen einer Impfung und einem Blutgerinnsel-Fall ausgesetzt.

Studie: Biontech-Impfstoff schützt zu 97% vor symptomatischen Erkrankungen

Eine Datenauswertung zur Corona-Impfkampagne in Israel hat nach Angaben der Unternehmen Biontech und Pfizer die hohe Wirksamkeit ihres Vakzins bestätigt. Der Impfstoff schütze zwei Wochen nach Verabreichung der zweiten Dosis zu mindestens 97 Prozent vor symptomatischen Erkrankungen, schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen, teilten die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer am Donnerstag mit.

Deutz erweitert Vorstand

Der Motorenbauer Deutz hat ein zusätzliches Vorstandsmitglied berufen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Markus Müller ab dem 15. März in seiner Funktion als Chief Technology Officer (CTO) den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) verantworten.

Salzgitter-CEO: Produzieren ab 2022 grünen Stahl

Salzgitter wird ab dem nächsten Jahr an seinem Hauptstandort ersten Stahl mit grünem Wasserstoff herstellen, der auf dem Werksgelände erzeugt wird. Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann warnte bei der Inbetriebnahme der Anlage Windwasserstoff Salzgitter allerdings vor überzogenen Erwartungen. Noch auf mindestens 20 Jahre hinaus werde Salzgitter auf riesige Mengen Erdgas in der Stahlerzeugung angewiesen sein, prognostizierte er.

Masterflex verdient weniger - EBIT-Ausblick übertroffen

Masterflex hat im abgelaufenen Jahr operativ gut ein Drittel weniger verdient und auch weniger umgesetzt. Der operative Gewinn war aber besser als vom Unternehmen inklusive Corona-Auswirkungen erwartet, der Umsatzrückgang nicht so stark wie befürchtet.

British American Tobacco investiert in Cannabis-Firma

Das kanadische Cannabis-Unternehmen Organigram Holdings zählt fortan den Zigarettenhersteller British American Tobacco zu seinen Anteilseignern. Wie das in den USA börsennotierte Unternehmen mitteilte, übernimmt BAT für 221 Millionen kanadische Dollar bzw 177 Millionen US-Dollar einen Anteil von 19,9 Prozent an Organigram. Die Organigram-Aktie legt im vorbörslichen Handel um 47 Prozent zu.

Facebook nimmt nicht am Mobile World Congress in Barcelona teil

Der für Ende Juni geplante Mobile World Congress in Barcelona muss die weitere Absage eines Schwergewichts verkraften. Facebook wird wegen der Pandemie keine Vertreter zu der Mobilfunkmesse zu entsenden, teilte der US-Konzern dem Wall Street Journal mit. Zuvor hatten bereits Sony und der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson abgesagt.

EU-Kommission lässt Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson zu

Die EU-Kommission hat das Corona-Vakzin des US-Unternehmens Johnson & Johnson zugelassen. "Wir haben gerade die Verwendung von Johnson & Johnsons Impfstoff in der EU genehmigt", erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte zuvor grünes Licht dafür gegeben.

