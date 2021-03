Die Lufthansa hat die Anzahl der zur Osterreisezeit angebotenen Flüge nahezu verdoppelt. Die Fluggesellschaft trägt damit einem sprunghaften Anstieg der Buchungen Rechnung: In den vergangenen zwei Wochen gingen bis zu 80 Prozent mehr Buchungen für Mallorca, 20 Prozent mehr Buchungen für die Kanarischen Inseln sowie 50 Prozent mehr für Mexiko ein, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte. Die Aufhebung der Reisebeschränkungen für Mallorca durch die Bundesregierung werde diesen Trend weiter verstärken.

Bahn will extralange ICE mit über 900 Sitzplätzen einsetzen

Die Deutsche Bahn (DB) will ab Mitte Juni erste extralange ICE mit über 900 Sitzplätzen einsetzen. Sie sollen auf Strecken mit besonders hoher Nachfrage fahren: zwischen Kiel beziehungsweise Hamburg und Chur in der Schweiz sowie zwischen Hamburg und München, wie ein Bahn-Sprecher auf AFP-Anfrage mitteilte. Die 374 Meter langen Züge verfügen über einen 13. Waggon und damit 918 Sitzplätze.

Douglas und Konzernmutter Kirk Beauty starten Refinanzierungsprozess

Die Parfümeriekette Douglas und ihr Mutterkonzern Kirk Beauty One haben einen Prozess für eine umfassende Refinanzierung begonnen, die in den kommenden Wochen durchgeführt werden soll. Im Zuge dessen sollen vorranginge besicherte Kreditfazilitäten der Douglas GmbH vollständig zurückgezahlt werden und Anleihen beider Unternehmen zum Nominalwert vorzeitig abgelöst werden, wie Douglas mitteilte.

Leifheit erhöht Dividende mit 1,05 Euro auf fast das Doppelte

Die Leifheit AG will ihre Dividende nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr fast verdoppeln: Der Haushaltswarenhersteller schlägt der Hauptversammlung am 2. Juni eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie vor, nach einer Ausschüttung von 0,55 Euro je Anteil für das Jahr 2019, wie Leifheit mitteilte. Das Unternehmen aus Nassau an der Lahn hatte im Februar bekanntgegeben, beim Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) 2020 vorraussichtlich das obere Ende der Prognose von 17 Millionen bis 19 Millionen Euro erreicht zu haben.

Porsche SE will für 2020 stabile Dividende zahlen

Die Porsche Automobil Holding SE will ihren Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr eine stabile Dividende zahlen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Ausschüttung von 2,21 Euro je Vorzugsaktie und von 2,204 Euro je Stammaktie vor, wie die an Volkswagen beteiligte Holdinggesellschaft mitteilte. Insgesamt sollen erneut 676 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Der Termin der Hauptversammlung, die die Dividenden absegnen muss, stehe noch nicht fest.

Steag verkauft Abfalltochter an tschechische EPH-Gruppe

Der Essener Energieversorger Steag verkauft seine Entsorgungstochter Steag Power Minerals GmbH (SPM) an einen tschechischen Investor. Dazu hat das Unternehmen mit der EP Power Europe (EPPE), einer Tochtergesellschaft der EPH-Gruppe (Energeticky a Prumyslovy Holding), bereits am Mittwoch einen Vertrag unterzeichnet. Die SPM bezeichnet sich auch als europaweit führender Anbieter von Kraftwerksnebenprodukten wie Flugasche, REA-Gips und Einwegstrahlmitteln.

Kaufgebot für Tele Columbus überschreitet Mindestannahmeschwelle

Das Übernahmeangebot der Kublai GmbH für den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus AG hat die Schwelle von 50 Prozent der Aktien überschritten und kann damit wirksam werden. Es seien 20,39 Prozent der Aktien angedient worden, zusammen mit den von United Internet gehaltenen Anteilen von rund 29,90 Prozent kommt die Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure steht, damit auf 50,29 Prozent der Anteile, wie Tele Columbus mitteilte.

Windeln.de schließt Kapitalerhöhung ab

Die Windeln.de SE hat die Platzierung der neuen Aktien aus der angekündigten Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Platzierung von sämtlichen 1.098.207 neuen Aktien wurde basierend auf dem festgelegten Platzierungspreis von je 1,30 Euro ein Bruttoemissionserlös von 1,428 Millionen Euro erzielt, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dieser Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf 12.080.280,00 Euro erhöht.

AT&T gibt Wachstumsziele für HBO Max, Glasfaseranschlüsse aus

Der Medien- und Telekomkonzern AT&T hat Wachstumsziele für sein Glasfasernetz und seinen Streamingdienst HBO Max ausgegeben. Der Konzern aus Dallas will die Zahl der Abonnenten von HBO Max und dem Pay-TV-Sender HBO bis zum Jahr 2025 auf 120 bis 150 Millionen steigern. Ende 2020 waren es rund 61 Millionen Abonnenten, bis Ende dieses Jahres sollen es 67 bis 70 Millionen werden. Der Anstieg soll zum Teil durch internationales Wachstum getrieben werden, teilte AT&T mit.

