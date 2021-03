Der Corona-Impfstoff Sputnik V wird nicht vor 2022 in Italien produziert werden können, und das auch nur nach der noch anstehenden Genehmigung durch die italienischen Behörden. Die kommerzielle Produktion des russischen Vakzins könne im ersten Quartal 2022 beginnen, teilte Adienne mit. Das schweizerische Pharmaunternehmen soll den Impfstoff in Italien produzieren. Mit der Auslieferung könne begonnen werden, auch wenn es keine EU-weite Zulassung geben würde. Dann müssten einzelne Länder Notfallzulassungen erteilen, hieß es von Adienne.

Onlinebroker Etoro kündigt Börsengang an

Der Onlinebroker Etoro, gegründet in Israel und mit Sitzen in Tel Aviv und Jaffa, hat seinen Börsengang in New York angekündigt. Die Handelsplattform werde dazu ein sogenanntes Spac (Special Purpose Acquisition Company) nutzen - ein Unternehmen, das Geld über einen Börsengang einsammelt und dann in die Übernahme von eToro investiert. Diese Unternehmen, die Fintech Acquisition Corp V, ist seit Dezember notiert.

Ford will Jahresziele 2021 erreichen

Der Autobauer Ford Motor Co hält an seinen ausgegebenen Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest. Es werde aber - wie als Szenario angekündigt - einen negativen Effekt von 1 bis 2,5 Milliarden US-Dollar geben, wenn die Probleme mit der Lieferung von Halbleiter-Bauteilen im Jahresverlauf anhalten, wie der Autobauer weiter mitteilte.

Auftragsfertiger Foxconn könnte Elektroautos in den USA bauen

Der Verwaltungsratsvorsitzende der Foxconn Technology Group denkt laut über eine Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA nach. Das könne eine gute Idee sein, sagte der Manager des Unternehmens, das für Apple das iPhone produziert.

Google senkt Gebühren für App-Entwickler

Google streicht die Gebühren zusammen, die Entwickler beim Angebot von Apps und Produkten im App-Store des Internetkonzerns zahlen müssen. Entwickler sollen für die erste Million Umsatz künftig nur noch 15 bis 30 Prozent von ihren Einnahmen abgeben. Auch Apple hatte schon die Gebühren auf 15 Prozent für die erste Million gesenkt.

Santander kauft Geschäft von Indosuez Wealth Management in Miami

Banco Santander verstärkt das Geschäft mit vermögenden Privatkunden in den USA. Der spanische Bankenriese erwirbt dazu vom Credit-Agricole-Vermögensverwalter Indosuez Wealth Management Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Kunden im Gesamtvolumen von 4,3 Milliarden Dollar, wie seine US-Tochter mitteilte. Die Transaktion, die das in Miami ansässige Indosuez-Geschäft umfasst, soll bis Ende Juni abgeschlossen werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Visa und Mastercard verschieben Gebührenerhebung

Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard verzichten vorerst auf ihre geplante Erhöhung der Gebühren, nachdem Kritik in der US-Regierung laut geworden war. Die beiden Konzerne verwiesen zur Begründung auf das Andauern der Pandemie, deshalb sollen die höheren Gebühren für Händler erst ab April 2022 greifen.

Volvo AB investiert in Anbieter von Ektroauto-Ladesoftware Driivz

Der Lkw-Hersteller Volvo AB hat über seine Wagnis-Kapitalsparte in den Anbieter von Ladebetriebssystemen für Elektrofahrzeuge Driivz Ltd investiert. Finanzelle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Transaktion habe keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis oder die Finanzlage des Unternehmens, teilte die Volvo AB mit.

