Die Fluggesellschaft Finnair wird von der finnischen Regierung mit einem Hybriddarlehen in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro gestützt. Die Europäische Kommission hat die staatliche Beihilfe genehmigt, wie die Finnair Oyj mitteilte. Der Staat ist zu 56 Prozent an der Airline beteiligt.

Amazon führt landesweiten Gesundheitsdienst in den USA ein

Der Online-Handelskonzern Amazon will seinen Gesundheitsdienst landesweit anbieten. Das könnte potenziell tiefgreifende Auswirkungen für Telemedizinanbieter, Apotheken, Notfalldienste und Arbeitgeber haben. In einem Blog-Eintrag am Mittwoch kündigte der Konzern für den Sommer die Einführung des "Amazon Care Service" in den USA an, der Zugang zu medizinischer Versorgung und Beratung rund um die Uhr in allen 50 Bundesstaaten bieten werde - sowohl für Amazon-Mitarbeiter als auch für Arbeitgeber im ganzen Land.

Facebook führt nach Kapitol-Angriff neue Strafen für Gruppen ein

Facebook hat neue Strafen für Gruppen eingeführt, die dem sozialen Netzwerk wegen der Verletzung seiner Gemeinschaftsstandards gemeldet werden. Die neuen Strafen schreiben einige der Einschränkungen fest, die nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar für Facebook-Gruppen eingeführt worden waren.

UAW kritisiert Ford für Produktionsverlagerung nach Mexiko

Die US-Autogewerkschaft UAW hat die Ford Motor Co dafür kritisiert, eine eigentlich für ein Werk in Ohio vorgesehene Fahrzeugproduktion nach Mexiko zu verlagern. Der Vizepräsident der United Auto Workers (UAW), Gerald Kariem, schrieb an die Gewerkschaftsmitglieder, Ford habe der UAW ohne klare Erklärung mitgeteilt, dass ein neues Modell der nächsten Generation in Mexiko gebaut werde.

March 17, 2021 13:32 ET (17:32 GMT)