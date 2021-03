Der monoklonale Antikörper Bamlanivimab von Eli Lilly & Co. wird in den US-Bundesstaaten Arizona, Kalifornien und Nevada nicht länger zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt. Die US-Regierung habe Bedenken, was die Wirksamkeit gegen die kalifornische Variante des Virus angehe, bestätigte der US-Pharmakonzern.

Airbus und DLR testen klimafreundliches Fliegen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) testen das klimafreundliche Fliegen ohne Kerosin: Sie gaben am Donnerstag den Startschuss für die "weltweit erste Studie" zu einem Passagierflugzeug, das zu hundert Prozent mit nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) betrieben wird, wie Airbus und das DLF mitteilten. Auch der Motorenhersteller Rolls Royce und der finnische SAF-Hersteller Neste nehmen an der Untersuchung teil.

EMA: Astrazeneca-Impfstoff ist "sicher und wirksam"

Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hält an ihrer Empfehlung für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca fest. Das Vakzin sei "sicher und wirksam", sagte EMA-Chefin Emer Cooke nach einer Sondersitzung der Behörde. Es gebe keine Hinweise darauf, dass von dem Impfstoff ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel ausgehe.

Goldman Sachs prüft Übernahme von Jetblue-Kreditkarten - Kreise

Goldman Sachs Group Inc verhandelt offenbar mit der Fluggesellschaft Jetblue Airways Corp über die Übernahme von deren Kreditkartenprogramm. Die US-Bank stehe dabei im Wettbewerb mit der britischen Bank, die das Programm derzeit betreibt, berichten mehrere Informanten. Die Gespräche liefen noch, und Jetblue könne sich auch dazu entscheiden, bei Barclays zu bleiben. Für Goldman wäre es ein Vorstoß weiter in Richtung Privatkundenkredit-Geschäft. Der aktuelle Vertrag von Jetblue mit der britischen Bank läuft noch drei Jahre.

Stellantis bündelt Deutschland-Geschäft in Rüsselsheim

Der Autokonzern Stellantis bündelt sein Deutschland-Geschäft in Rüsselsheim. Geschäftsführung und Aufsichtsrat der FCA Germany haben den Umzug aus Frankfurt laut Mitteilung beschlossen und schließen sich damit den Marken Peugeot, Citroën und DS in Rüsselsheim an, wo auch der Hauptsitz der Marke Opel ist. "Diese Bündelung der Aktivitäten ermöglicht umfangreiche Synergien sowie kürzere, schnellere Entscheidungswege und damit mehr Effizienz", sagte Amaury de Bourmont, CEO der Groupe PSA Deutschland GmbH, laut Mitteilung.

