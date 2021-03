Im Streit um die Lieferung von Corona-Schutzmasken hat das Landgericht Bonn die Klage eines Lieferanten gegen die Bundesrepublik Deutschland abgewiesen. Das Gericht erklärte die Klage in einem Beschluss für unbegründet. Dem Unternehmen steht demnach kein Anspruch auf Zahlung eines Kaufpreises von fast 5,1 Millionen Euro für 950.000 Schutzmasken zu - auch nicht im Gegenzug zur Nachlieferung für die von Prüfern als nicht qualitätsgerecht eingestuften Schutzmasken.

Astrazeneca-Vize warnt vor weiteren Lieferproblemen

Der deutsche Vizechef des Pharmakonzerns Astrazeneca hat vor weiteren Lieferproblemen beim Corona-Impfstoff gewarnt. "Ich kann nichts versprechen", sagte der stellvertretende Konzernchef Klaus Hinterding im RBB-Inforadio mit Blick auf die künftigen Liefermengen. Es sei "schwierig, definitive Zusagen zu machen bei einem so komplexen Prozess wie der Herstellung eines Impfstoffes", sagte er weiter. "Dass es dort natürlich auch mal Schwierigkeiten gibt bei der Produktion, das verwundert mich überhaupt nicht."

Teamviewer gibt wegen Sponsoring Gewinnwarnung aus

Der deutsche Softwarekonzern Teamviewer gibt sein Geld für die öffentliche Aufmerksamkeit künftig mehr in Großbritannien aus und nimmt dafür sogar eine Gewinnwarnung in Kauf. Er schloss einen Fünfjahresvertrag als Haupttrikotsponsor von Manchester United, wie das Unternehmen mitteilte.

China beschränkt Tesla-Nutzung durch Staatsbedienstete - Kreise

Tesla fahren dürfen in China künftig nur noch die anderen. Wer beim Militär arbeitet, in Staatsunternehmen aus sensiblen Branchen oder in wichtigen Behörden soll die Elektroautos des US-Herstellers künftig vermeiden, wie mehrere Informanten berichten. Zur Begründung werden Befürchtungen angeführt, es könnten Informationen die nationale Sicherheit betreffend in die USA abfließen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 13:25 ET (17:25 GMT)