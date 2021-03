Volkswagen hat einen Nachfolger für Strategiechef Michael Jost im eigenen Konzern gefunden. Gernot Döllner, bisher Leiter Produkt und Konzept der Porsche AG, werde per Mai Leiter Konzernstrategie, Konzern Strategie Produkt und des Generalsekretariats der Volkswagen AG. Wie der DAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Döllner damit auch den Posten von Jürgen Rittersberger, der bisher das Generalsekretariat leitet. Döllner berichte direkt an VW-CEO an Herbert Diess. Jost hatte Anfang des Monats seinen Abschied von VW angekündigt. Rittersberger übernimmt im April das Ressort Finanz und Recht im Vorstand der Audi AG.

Curevac-Impfstoffkandidat schützt vor Südafrika-Mutante

Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac hat mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten "CVnCoV" einen Erfolg erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, schützt der Impfstoff vor Infektionen mit der der "besorgniserregenden" SARS-CoV-2-Variante B.1.351, der sogenannten südafrikanischen Variante. Das gehe aus präklinischen Daten hervor. An einem transgenen Mausmodell sei zudem der Schutz vor einem Stamm der ursprünglichen SARS-CoV-2-B1-Linie (BavPat1) bestätigt. "Die neuen SARS-CoV-2-Stämme haben das Potenzial, einer bestehenden SARS-CoV-2-Immunität auszuweichen", sagte Chief Scientific Officer Igor Splawski.

EU: Frankreich darf EdF für Fessenheim entschädigen

Frankreich darf nach der Entscheidung der Europäischen Kommission die Electricite de France (EdF) für die Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass entschädigen. Im ältesten französischen Atomkraftwerk sind 2020 die zwei Reaktoren endgültig vom Netz gegangen. Frankreich sagte EdF eine Entschädigung zu, wovon 370,2 Millionen Euro im vergangenen Dezember gezahlt worden waren. Die Vereinbarung zwischen der Regierung und EdF beinhaltet zudem auch eine variable Entschädigung, die zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt werden soll, erklärte die EU.

Hartford lehnt Offerte von Wettbewerber Chubb ab

Hartford Financial Services Group will sich nicht von dem Wettbewerber Chubb übernehmen lassen und lehnt die Offerte ab. Das Board sei nach Rücksprache mit seinen externen Beratern zu dem Schluss gekommen, dass eine Aufnahme von Gesprächen über eine mögliche Transaktion nicht im besten Interesse des Unternehmens und der Aktionäre wäre, teilte Hartford Financial Services mit. Von Chubb war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

