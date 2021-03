Bahn-AR verlängert Verträge der Vorstände Lutz, Huber, Pofalla

Die Deutsche Bahn hat den Vorstandsvorsitzenden und zwei weitere Topmanager länger an das Unternehmen gebunden. Der Aufsichtsrat verlängerte laut Mitteilung den Vertrag von CEO Richard Lutz um fünf Jahre bis März 2027. Ebenfalls bis dahin wurde Personenverkehrsvorstand Berthold Huber an das Unternehmen gebunden. Dagegen wurde der Vertrag von Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla bis Juli 2025 verlängert - zu diesem Zeitpunkt erreicht er allerdings sein gesetzliches Renteneintrittsalter.

Eckert & Ziegler verkauft Geschäft mit Tumorbestrahlungsgeräten

Eckert & Ziegler wird sich in mehreren Schritten von dem Geschäft mit Tumorbestrahlungsgeräten (HDR) trennen. Im ersten Schritt hat das Berliner Unternehmen dazu 51 Prozent an der Bebig Medical GmbH, in die sie das HDR-Geschäft ausgegliedert hat, am Mittwoch an die chinesische TCL Healthcare Equipment (TCL) in Schanghai verkauft.

Jenoptik platziert Schuldscheindarlehen über 400 Millionen Euro

Die Jenoptik AG hat sich erfolgreich Geld über ein Schuldscheindarlehen besorgt. Wie der Konzern mitteilte, hat er ein Darlehen über 400 Millionen Euro platziert. Jenoptik hatte das Volumen wegen der starken Nachfrage verdoppelt.

Bafin ordnet bei Greensill Bank Abbau von Einlagen an

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Greensill Bank den schrittweisen Abbau von Einlagen und bestimmter Risikopositionen angeordnet. Wie die Behörde zudem mitteilte, wurden die Annahme von Einlagen, die Vergabe von Krediten und die Erhöhung des Kreditengagements gegenüber konzernangehörigen Unternehmen teilweise untersagt.

Zwischenerfolg für Lego in Geschmacksmusterstreit

Lego hat im Kampf gegen Billigkonkurrenz vor allem aus China einen kleinen Zwischenerfolg erzielt. Das EU-Markenamt EUIPO hat das schützende Geschmacksmuster für einen ganz bestimmten Baustein zu Unrecht gelöscht, wie am Mittwoch das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg entschied.

IPO/Leonardo verschiebt IPO von US-Tochter

Widrige Marktbedingungen machen dem Börsengang der US-Tochter des italienischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Leonardo einen Strich durch die Rechnung. Der Konzern hat das IPO verschoben. "Unabhängig vom Investoreninteresse im Rahmen der Preisspanne während der Roadshow erlauben widrige Marktbedingungen keine angemessene Bewertung von DRS", teilte der Konzern mit Blick auf die US-Tochter mit.

Ryanair setzt wegen Ferienflugreisen im Sommer auf starke Erholung

Ryanair setzt auf eine starke Erholung von Flugreisen der britischen Bevölkerung im Sommer und knüpft diese Erwartung an eine große Anzahl von Corona-Geimpften. CEO Michael O'Leary sagte während einer Pressekonferenz, dass es Politikern schwer fallen würde, ein Reiseverbot zu rechtfertigen, wenn 80 Prozent der britischen Bevölkerung bis Ende Mai geimpft wären.

Google schließt Deals zu Inhalten mit italienischen Herausgebern

Google hat sich mit italienischen Medienhäusern auf die Nutzung von deren Inhalten auf seiner Plattform News Showcase gegen Entgelt geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, erstreckt sich der Deal auf mehrere lokale und regionale Publikationen. In Italien will Google die Nachrichten-Plattform News Showcase in den kommenden Wochen starten.

