Pfizer und Biontech streben einen breiteren Einsatz ihres gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoffs an. Wie der US-Pharmakonzern mitteilte, hat er begonnen, dass Vakzin bei jüngeren Kindern zu testen. Forscher hätten Kindern die ersten Dosen verabreicht, und zwar im Rahmen einer Studie, die die Wirkung des Impfstoffs bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren untersucht, so der Konzern. Pfizer erwartet erste Ergebnisse bis Jahresende.

Strombörse EEX erhält Zuschlag für nationalen Emissionshandel

Die European Energy Exchange AG (EEX) wird die zentrale Handelsplattform im nationalen Emissionshandel (nEHS). Das Umweltbundesamt erteilte der Deutsche-Börse-Tochter in Leipzig dazu bereits am 15. März den Zuschlag, wie beide Seiten übereinstimmend mitteilten. Die Dessauer Behörde hatte den Auftrag zuvor europaweit ausgeschrieben.

Vantage Towers übernimmt griechisches Turmgeschäft vollständig

Vantage Towers erwirbt die griechische Tochter komplett. Der Funkturmbetreiber übt dazu eine Kaufoption für die restlichen 38 Prozent an Vantage Towers Griechenland zum Preis von 288 Millionen Euro aus, wie das seit kurzem börsennotierte Unternehmen aus Düsseldorf mitteilte.

China nimmt westliche Firmen wegen Xinjiang-Kritik unter Beschuss

Nach der Verhängung von EU-Sanktionen hat China eine Negativ-Kampagne gegen westliche Unternehmen gestartet: Staatsmedien, Prominente und Nutzer von Online-Netzwerken nahmen am Donnerstag unter anderem den schwedischen Modekonzern H&M und die Sportmarken Adidas und Nike unter Beschuss. Auslöser war die Kritik westlicher Unternehmen und Länder an Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren und andere Minderheiten in China.

Dänemark setzt Impfung mit Astrazeneca weitere 3 Wochen aus

In Dänemark wird der Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca auch in den nächsten drei Wochen nicht eingesetzt. Die zuständigen Behörden sollen ausreichend Zeit haben, um Studien zu möglichen Nebenwirkungen zu bewerten.

Boeings Rüstungssparte erleidet Rückschlag bei Pentagon-Auftrag

Die US-Konzern Boeing ist in dieser Woche von der Ausschreibung eines Pentagon-Auftrags zur Lieferung eines neuen Raketenabwehrsystems für die USA ausgeschlossen worden. Stattdessen dürfen die Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Northrop Grumman um den Auftrag für ein neues System konkurrieren, das schätzungsweise 12 Milliarden Dollar kosten soll.

News Corp kauft Investor's Business Daily für 275 Mio US-Dollar

Die News Corp verstärkt ihr Nachrichtengeschäft mit einem Zukauf. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er Investor's Business Daily (IBD), einen Anbieter von Finanznachrichten, für 275 Millionen US-Dollar von O'Neil Capital Management.

