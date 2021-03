Die Münchener Lilium GmbH, Hersteller eines E-Flugzeugs, geht über einen Umweg in den USA an die Börse. Wie das Unternehmen mitteilte, schließt es sich mit der börsennotierten Zweckgesellschaft (Spac) Quell Acquisition Corp zusammen. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt 3,3 Milliarden US-Dollar.

Merck-Abspaltung Organon übernimmt Alydia Health

Der US-Pharmakonzern Merck hat für seine Abspaltung Organon bereits einen Zukauf organisiert. Wie Merck & Co mitteilte, wird Organon nach der Abtrennung vom Konzern Alydia Health für bis zu 240 Millionen US-Dollar übernehmen. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus einer Vorauszahlung von 215 Millionen Dollar plus 25 Millionen bei Erreichen bestimmter Meilensteine.

Merck & Co scheitert mit erweitertem Keytruda-Zulassungsantrag

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Antrag des Pharmakonzerns Merck & Co zurückgewiesen, das Krebsmittel Keytruda auch bei bestimmten Brustkrebspatientinnen einsetzen zu dürfen. Ein Ausschuss hatte vor einem Monat bereits eine solche Empfehlung ausgesprochen, bis mehr Daten einer laufenden klinischen Studie vorliegen. Merck teilte mit, die Entscheidung der Behörde erhalten zu haben und das weitere Vorgehen nun mit ihr abzustimmen.

Mitsubishi UFJ rechnet mit 300 Mio Dollar Verlust durch US-Kunden

Die finanzielle Schieflage von Archegos Capital Management trifft auch den Broker der japanischen Finanzholding Mitsubishi UFJ. Transaktionen mit einem US-Kunden könnten einen Verlust von 300 Millionen US-Dollar nach sich ziehen, meldete Mitsubishi UFJ Securities Holdings einen Tag, nachdem Credit Suisse und Nomura Holdings vor erheblichen Verlusten gewarnt hatten.

Nike verklagt Marketingunternehmen wegen Satan-Sneakern

Nike hat in den USA Klage wegen Markenrechtsverletzung gegen ein kleines Unternehmen eingereicht. Die Firma, MSCHF Product Studio, hat in Zusammenarbeit mit dem Rapper Lil Nas X ein individualisiertes Paar Sneaker mit satanischen Motiven herausgebracht. Die rot-schwarzen Schuhe sorgten zu Wochenbeginn in den sozialen Medien für Aufregung. 666 Paare waren zum Einzelpreis von 1.018 Dollar schnell ausverkauft, wie die auf virales Produktmarketing spezialisierte Firma aus Brooklyn mitteilte.

Biotechfirma Oxford Nanopore vor Börsengang in London

Die britische Biotechfirma Oxford Nanopore strebt an die Börse. Wie das auf Gensequenzierung spezialisierte Unternehmen mitteilte, bereitet es sich auf einen Börsengang vor. Oxford Nanopore könnte dabei mit mehr als 2 Milliarden Pfund bewertet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das IPO in der zweiten Jahreshälfte stattfindet. Allerdings hänge das auch von den dann herrschenden Marktbedingungen ab.

Weiterer Test mit neuer SpaceX-Rakete Starship fehlgeschlagen

Ein weiterer Test der neuen SpaceX-Rakete Starship ist gescheitert. Bei der Landung von Starship SN-11 sei etwas passiert, wodurch die Rakete in Stücke gerissen worden sei, teilte SpaceX-Gründer Elon Musk im Onlinedienst Twitter mit. "Wenigstens ist der Krater an der richtigen Stelle", witzelte er. Die Ursache des fehlgeschlagenen Tests werde anhand der Trümmerteile analysiert.

Spotify kauft App Locker Room - Kreise

Der Streaminganbieter Spotify Technology SA erwirbt offenbar die Sport-Chat-App Locker Room und ihren Produzenten Betty Labs. Die Transaktion bewerte das gekaufte Unternehmen mit 50 Millionen US-Dollar, berichtet eine informierte Person. Locker Room ist unter Fans beliebt, die rund um Sport-Übertragungen und -Nachrichten mit der App einen Ort haben, um sich über die Geschehnisse live untereinander auszutauschen.

Stada führt Biosimilar von Roche-Krebsmedikament Avastin ein

Der Arzneimittelkonzern Stada erweitert sein Spezialtherapeutika-Portfolio in der Onkologie mit der Einführung eines Biosimilars des Krebsmedikamentes Bevacizumab. Das Medikament wird von dem Schweizer Pharmakonzern Roche unter dem Handelsnamen Avastin vertrieben. Das Biosimilar von Stada ist ab sofort für Onkologen und deren Patienten in Deutschland und den Niederlanden erhältlich, wie der Konzern mitteilte.

China nutzt Twitter und Facebook für Propaganda

Die US-Plattformen Twitter und Facebook sind noch nie so stark für die Politik der chinesischen Regierung gegenüber den Minderheiten in Xinjiang eingespannt worden wie im vergangenen Jahr. In dem Gebiet leben unter anderem die turksprachigen Uiguren. Peking stellt die Überwachung in der Region und die Internierungslager als einen Entwicklungsbeitrag für die abgelegene Gegend im Nordwesten des Landes dar.

Lkw-Hersteller Volvo kooperiert mit Aurora beim autonomen Fahren

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo AB will zusammen mit dem US-Spezialisten für das autonome Fahren Aurora entsprechende Anwendungen in Nutzfahrzeugen für den nordamerikanischen Markt entwickeln. Dabei soll das System von Aurora in den Volvo-Lkw für den Fernverkehr eingebaut werden, wie die Unternehmen mitteilten. Die Zusammenarbeit beider Firmen ist auf mehrere Jahre angelegt.

Chinesischer Handy-Hersteller Xiaomi investiert 10 Mrd USD in E-Autos

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi will künftig auch Elektroautos produzieren. Xiaomi, einer der fünftgrößten Handyhersteller weltweit, kündigte für die kommenden zehn Jahre Investitionen von 10 Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) in den Aufbau einer Autoproduktion an. Dazu werde der Konzern eine neue Tochterfirma gründen, leiten werde sie Konzernchef Lei Jun persönlich.

March 30, 2021